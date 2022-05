Ahsoka è l’imminente serie di Disney+ che vedrà Rosario Dawson nuovamente nei panni del personaggio interpretato in The Mandalorian. Le riprese sono già iniziate a Los Angeles, in California e sembra che nel cast troveremo anche anche Mary Elizabeth Winstead come confermato da Ewan McGregor, protagonista della imminente miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi, dove riprenderà i panni del Maestro Jedi a 17 anni dall’ultima volta.

Ahsoka: Ewan McGregor conferma che nel cast ci sarà anche Mary Elizabeth Winstead

L’attrice statunitense famosa per aver interpretato la Cacciatrice in Birds of Pray e Ramona Flowers inScott Pilgrim vs. the World del 2010 debutterà anche nell’universo di Guerre Stellari.

La produzione di Ahsoka è ancora alle fasi iniziali e non entrerà nel vivo almeno fino prima dell’inizio di questa primavera. Pochissimi sono i dettagli noti come è impossibile ipotizzare che ruolo avrà la Winstead anche se potrebbe interpretare Vah’nya, che compare nei romanzi di Thrawn. Senza ombra di dubbio l’attrice è stata scelta per le sue capacità di intrepretare e fare suoi molti ruoli in film d’azione, quindi possiamo aspettarci grandi cose dal suo ingresso nel grande e variegato granchise di Star Wars.

A proposito di Ahsoka

Come detto prima i dettagli sulla trama sono piuttosto scarni. Ahsoka vedrà Rosario Dawson nuovamente nei panni del personaggio interpretato in The Mandalorian e riprenderà alcuni archi narrativi rimasti in sospeso nelle produzioni animate. Secondo la sinossi ufficiale lo show farà riferimento anche al rapporto allieva/maestro con Anakin Skywalker visto nella serie animata.

Nel cast ci sarà anche Hayden Christensen nei panni del leggendario combattente Jedi poi diventato Darth Vader, Natasha Liu Bordizzo che vestirà i panni di Sabine Wren e Ivanna Sakhno in un ruolo non specificato.

