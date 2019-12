Alexa diventerà una Master di Starfinder

“Alexa, giochiamo a Starfinder” con questo semplice comando vocale sarà possibile iniziare una sessione di Starfinder, dove Alexa stessa diventerà la vostra Master. Con un semplice comando vocale basterà chiedere al dispositivo, sul quale dovrà essere presente l’assistente vocale Amazon, di voler giocare a Starfinder per avviare una partita del gioco di ruolo fantascientifico di Paizo Inc.

Con un annuncio sui suoi canali ufficialiPaizo Inc. ha svelato così la nuova funzionalità di Alexa e per permettere al più ampio pubblico di provare l’esperienza, l’editore ha reso disponibile l’adattamento per Alexa di “Scoundrels in the Spike” come episodio demo completamente gratuito.

Scoundrels in the Spike è il titolo dell’avventura contenuta all’interno del Beginner Box, nella versione masterizzata da Alexa l’avventura sarà arricchita da una colonna sonora, che sottolineerà i differenti ambienti e scenari, e la presenza di doppiatori professionisti che interpreteranno i differenti png del gioco.

In questa avventura il giocatore potrà interpretare un personaggio a scelta tra quelli presenti nel Beginner Box (il meccanico Quig , il droide operativo Aesif e Navasi l’emissario) ed esplorerà i livelli inferiori della stazione spaziale di Absalom al fide di scoprire la natura di alcuni strani eventi distruttivi che stanno coinvolgendo la stazione. Alexa, nel suo ruolo di narratrice, guiderà il giocatore attraverso una serie di scenari multipli determinati dalle scelte dell’utente. Le meccaniche di gioco saranno illustrate da Alexa in gioco durante l’avventura, questo renderà il gioco fruibile anche a chi non ha mai giocato ad un gioco di ruolo o chi non ha mai letto il manuale base di Starfinder.

L’esperienza di gioco con Alexa però non si fermerà a questa avventura, infatti Paizo ha in programma di rilasciare ulteriore contenuto premium (quindi a pagamento) a partire da gennaio 2020, adattando “Incident at Absalom Station” il primo volume dell’Adventure Path Dead Suns.

Se la notizia vi ha incuriosito sappiate però che il servizio, al momento, sarà disponibile soltanto in lingua inglese per gli Stati Uniti e successivamente, a partire da metà gennaio 2020, per Canada, Australia, Regno Unito ed India. Al momento purtroppo non abbiamo notizie circa un’eventuale distribuzione del servizio sul territorio italiano.