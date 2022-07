Il costume di Batman, quello con i capezzoli indossato da George Clooney nel film Batman & Robin di Joel Schumacher, è all’asta grazie a Heritage Auctions. L’oggetto di scena, la cui offerta iniziale è di 40.000 dollari, troverà un proprietario tra il 22 e il 23 luglio, il che vuol dire che in termini di denaro potrebbe esserci un aumento a dir poco rilevante.

Il costume di Batman dalla copertina del DVD

Il costume di Batman con i capezzoli di George Clooney è all’asta

Il film del 1997 aveva fatto parlare molto di sé, dopo le due pellicole dirette da Tim Burton e con Michael Keaton nei panni del supereroe DC. Lo stile del regista era differente da quello del suo predecessore, e ciò aveva allontanato i fan dal personaggio principale di Batman & Robin. Ora, le persone sembrano aver cambiato idea: la morte di Schumacher pare aver contribuito ad accendere l’interesse, in particolare per il costume di Batman di George Clooney, ora messo all’asta da Heritage Auctions. Per restare in tema, vi segnaliamo il portafoglio dell’Uomo Pipistrello, acquistabile su Amazon.

Ancora è presto per sapere chi avrà la fortuna di ottenere il celebre oggetto del personaggio, ma il vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions – Joe Maddalena – in una nota scritta e riportata da comicbook.com, ha detto la sua sul costume e l’asta:

Questo è senza dubbio il costume di Batman più famoso e famigerato mai disegnato, come dimostra il fatto che dopo tutti questi anni continua a fare notizia ogni volta che viene chiesto qualcosa a Tim Burton e George Clooney a riguardo. Joel Schumacher non si è mai scusato per i ‘capezzoli del pipistrello’. In effetti, una volta ha detto in un’intervista a Vice: ‘sono ancora felice di averlo fatto’. E io sono altrettanto felice, perché ora abbiamo la possibilità di offrire questo pezzo di storia del cinema a qualcuno che possa apprezzare il costume tanto quanto Schumacher.

Leggi anche: Michael Keaton parla delle sue idee per un possibile Batman 3

Il costumista parla dei capezzoli

Di recente, tra l’altro, il costumista Jose Fernandez ha parlato con MEL Magazine della realizzazione dei costumi iconici: