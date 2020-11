Batman, le origini di uno dei supereroi più iconici di sempre

Batman è uno dei supereroi più iconici della cultura popolare mondiale grazie al sua massima versatilità e adattabilità in vari media. Il personaggio venne creato dall’artista Bob Kane e dallo scrittore Bill Finger e debuttò nel ventisettesimo numero del fumetto Detective Comics il 30 marzo 1939. Il supereroe venne concepito per sfruttare la popolarità di Superman, un altro celebre personaggio della DC. Sebbene Kane rivendicasse spesso il merito esclusivo della creazione, Finger sviluppò il concetto da un supereroe generico a qualcosa di più simile a un pipistrello. Vediamo, quindi, insieme le origini e le curiosità di questo importante personaggio fumettistico.

Batman: le origini editoriali

Era il 1939 e il successo di Superman avuto con Action Comics spinse gli editori della National Comics Publications (la futura DC Comics) a richiedere più supereroi per i loro prodotti. In risposta, Bob Kane creò “the Bat-Man“. Il collaboratore Bill Finger ricordò un aneddoto riguardante proprio questa prima bozza del personaggio:

“Kane aveva un’idea per un personaggio chiamato Batman e voleva che vedessi i disegni. Sono andato da Kane e lui aveva disegnato un personaggio che somigliava molto a Superman con una sorta di collant rossastri, credo, con degli stivali, niente guanti e solo una piccola maschera. Il tutto mentre oscillava su una corda. Aveva due ali rigide che sporgevano, simili ad ali di pipistrello e questo era un grande segno del personaggio”.

Il mantello simile a un’ala di pipistrello prese spunto dallo schizzo di Leonardo Da Vinci del dispositivo volante soprannominato ornitottero. Finger allora suggerì di dare al personaggio un aspetto più da vigilante mascherato tramite un cappuccio invece di una semplice maschera e dotarlo di un mantello invece che di ali. Consigliò anche di rimuovere le sezioni rosse dal costume originale e di dare il nome di Bruce Wayne per l’identità segreta del personaggio:

“Il nome di Bruce Wayne deriva da Robert Bruce, il patriota scozzese. Wayne, essendo un playboy, era un uomo di nobiltà. Ho cercato un nome che suggerisse il colonialismo. Ho provato Adams, Hancock, poi ho pensato a Mad Anthony Wayne e infine a Bruce.”

Batman tra Zorro e la cultura popolare degli anni ’30

In seguito disse che i suoi suggerimenti furono influenzati dal popolare The Phantom di Lee Falk, un personaggio a fumetti di un giornale con cui Kane aveva familiarità. Kane e Finger comunque attinsero dalla cultura popolare contemporanea degli anni ’30 per trarre ispirazione per l’aspetto estetico, la personalità, i metodi e le armi di Bat-Man. I dettagli trovarono predecessori in pulp fiction (riviste economiche contenenti racconti molto di successo nella prima metà del novecento), fumetti, titoli di giornali e dettagli autobiografici che si riferivano allo stesso Kane.

Essendo un eroe aristocratico con una doppia identità, Batman aveva predecessori in Scarlet Pimpernel (creato dalla baronessa Emmuska Orczy, 1903) e Zorro (creato da Johnston McCulley, 1919). Come loro, Batman compiva le sue gesta eroiche in segreto, indagava lontano dei riflettori e contrassegnava il suo lavoro con un simbolo distintivo. Kane sfruttò anche la sua passione per film come The Mark of Zorro (1920) e The Bat Whispers (1930) nella creazione dell’iconografia del personaggio. Finger, traendo ispirazione da eroi pulp come Doc Savage, The Shadow, Dick Tracy e Sherlock Holmes, rese il personaggio un maestro investigatore.

La linea editoriale durante la Golden Age e i problemi legati a Finger

Durante la Golden Age, Kane cedette la proprietà del personaggio in cambio, tra l’altro, di un sottotitolo obbligatorio su tutti i fumetti di Batman. Questo sottotitolo originariamente non diceva “Batman creato da Bob Kane”: il suo nome era semplicemente scritto sul frontespizio di ogni storia. Il nome scomparve dal fumetto a metà degli anni ’60, sostituito dai crediti per gli autori e gli artisti effettivi di ogni storia. Alla fine degli anni ’70, quando Jerry Siegel e Joe Shuster iniziarono a ricevere un credito “creato da” per i titoli di Superman, insieme a William Moulton Marston che ricevette il sottotitolo per la creazione di Wonder Woman, le storie di Batman iniziarono a mostrare “Creato da Bob Kane” in aggiunta agli altri crediti.

Finger non ricevette lo stesso riconoscimento. Sebbene avesse ricevuto i crediti per altri lavori DC dagli anni ’40, negli anni ’60 iniziò a ricevere un riconoscimento limitato per i suoi scritti su Batman. Nella pagina delle lettere di Batman #169 (febbraio 1965), ad esempio, l’editore Julius Schwartz lo nominò come il creatore dell’Enigmista, uno dei cattivi ricorrenti di Batman. Tuttavia, il contratto che aveva firmato in precedenza lo lasciò solo con la sua percentuale di storie scritturate e nessun sottotitolo. Addirittura fino al momento della morte di Finger avvenuta nel 1974, DC Comics non aveva ufficialmente accreditato Finger come co-creatore di Batman.

Questo portò a varie polemiche che riguardarono anche Jerry Robinson, che in questo periodo aveva lavorato anche con Finger e Kane, il quale criticò Kane per non aver mai condiviso il merito. Effettivamente Kane non diede mai molta importanza al suo collega, almeno fino al 1989 quando spiegò il motivo:

“A quei tempi era come se un artista avesse il suo nome sopra il fumetto e la politica della DC nei fumetti era di ottenere sempre più scrittori, ma i loro nomi non sarebbero mai apparsi sul fumetto nella versione finale. Bill non me lo chiese mai di essere inserito e io non mi sono mai offerto volontario. Immagino il mio ego in quel momento. E mi sono sentito male, davvero, quando è morto”.

Nel settembre 2015, DC Entertainment rivelò che Finger avrebbe ricevuto un credito per il suo ruolo nella creazione di Batman nel film del 2016 Batman v Superman: Dawn of Justice e nella seconda stagione di Gotham dopo che fu raggiunto un accordo tra la famiglia Finger e la DC. Finger ricevette riconoscimenti come creatore di Batman, per la prima volta in un fumetto, nell’ottobre 2015 con Batman e Robin Eternal #3 e Batman: Arkham Knight Genesis #3. Finalmente a distanza di anni comparve la scritta “Batman creato da Bob Kane con Bill Finger”.

La pubblicazione di Batman e il successo immediato

La prima storia di Batman, The Case of the Chemical Syndicate, fu pubblicata su Detective Comics #27 nel maggio del 1939. All’epoca Finger affermò che “Batman è stato originariamente scritto nello stile dei pulp”, e questa influenza fu evidente con Batman che mostrava poco rimorso per aver ucciso o mutilato i criminali. Batman si dimostrò un personaggio di successo e ricevette il suo titolo da solista nel 1940, pur continuando a comparire soprattutto in Detective Comics.

A quel tempo, Detective Comics era l’editore più venduto e più influente del settore e Batman e l’altro grande eroe della compagnia, Superman, furono le pietre miliari del successo dell’azienda. I due personaggi apparvero fianco a fianco come le star di World’s Finest Comics, originariamente intitolato World’s Best Comics quando debuttò nell’autunno del 1940. Molti creatori tra cui Jerry Robinson e Dick Sprang lavorarono alle strisce durante questo periodo.

Nel corso delle prime strisce di Batman vennero aggiunti elementi al personaggio e la sua rappresentazione artistica si evolvette. Kane pensò di inserire, in soli sei numeri, una mascella del personaggio più pronunciata e allungò le orecchie del costume. La caratteristica cintura di gadget di Batman fu introdotta in Detective Comics #29 (luglio 1939), seguita dal batarang simile a un boomerang e dal primo veicolo a tema pipistrello, il Batplane, nel n.31 (settembre 1939).

L’origine del personaggio venne rivelata nel numero 33 (novembre 1939), che si dipanava in una storia di due pagine che rappresentava il minaccioso di Batman come un personaggio guidato dalla morte dei suoi genitori. Scritto da Finger, raffigurava un giovane Bruce Wayne che assisteva all’omicidio dei suoi genitori per mano di un rapinatore. Giorni dopo, presso la loro tomba, il bambino esclamò la fatidica frase “con gli spiriti dei miei genitori vendicherò la loro morte trascorrendo il resto della mia vita a combattere contro tutti i criminali”.

La rappresentazione iniziale e pulp di Batman iniziò ad ammorbidirsi in Detective Comics #38 (aprile 1940) con l’introduzione di Robin, la controparte junior di Batman. Robin venne introdotto, su suggerimento di Finger, perché Batman aveva bisogno di un “Watson” con cui potesse confrontarsi. Le vendite raddoppiarono, nonostante la preferenza di Kane per un Batman solista, e iniziò una proliferazione di fan nei confronti del giovane Robin.

Il primo numero della serie spin-off solista Batman fu degno di nota non solo per aver introdotto due dei suoi nemici più ostinati, il Joker e Catwoman, ma anche per una storia di aggressività pre-Robin, originariamente pensata per Detective Comics #38, in cui Batman uccide alcuni giganti mostruosi. Quella storia spinse l’editore Whitney Ellsworth a decretare che il personaggio non poteva più uccidere o usare una pistola.

Nel 1942, gli scrittori e gli artisti dietro i fumetti di Batman stabilirono la maggior parte degli elementi di base dei miti di Batman. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, la DC Comics “adottò una direzione editoriale del dopoguerra che de-enfatizzava sempre più i commenti sociali a favore del fantasy giovanile spensierato”. L’impatto di questo approccio editoriale fu evidente nei fumetti di Batman del dopoguerra: venne rimosso il mondo cupo e minaccioso dalle strisce dei primi anni ’40 e Batman fu ritratto come un cittadino rispettabile e una figura paterna che abitava in un mondo luminoso e colorato.

Batman fu uno dei pochi personaggi supereroistici ad essere continuamente pubblicato nonostante l’interesse per il genere fosse diminuito durante gli anni ’50. Nella storia “The Mightiest Team in the World” su Superman #76 del giugno 1952, tutti gli appassionati poterono osservare Batman fare squadra con Superman per la prima volta, ma l’aspetto più curioso fu che la coppia scoprì la rispettiva identica segreta. Dopo il successo di questa storia, World’s Finest Comics venne rinnovato in modo da includere storie con entrambi gli eroi insieme, invece delle caratteristiche vicende separate di Batman e Superman che venivano pubblicate fino a quel momento. Il team-up dei personaggi fu un successo finanziario incredibile e questa serie di storie andò avanti fino alla cancellazione avvenuta nel 1986.

I primi momenti complicati nelle vendite e le prime critiche

I fumetti di Batman ricevettero anche delle aspre critiche, soprattutto quando vennero esaminati dallo psicologo Fredric Wertham nel libro Seduction of the Innocent del 1954. La tesi di Wertham era che i bambini imitavano i crimini commessi nei fumetti e che queste opere corrompevano la morale delle menti giovani. Wertham criticò i fumetti di Batman per le loro presunte sfumature omosessuali e sostenne che Batman e Robin erano come amanti.

Le critiche di Wertham sollevarono una protesta pubblica durante gli anni ’50, portando alla creazione della Comics Code Authority, un codice che non è più in uso nell’industria dei fumetti. La tendenza verso un “Batman più solare” negli anni del dopoguerra si intensificò ulteriormente dopo l’introduzione del Comics Code. Gli studiosi ipotizzano ancora oggi che i personaggi di Batwoman (nel 1956) e la Bat-Girl pre-Barbara Gordon (nel 1961) vennero introdotti in parte per confutare l’accusa che Batman e Robin fossero gay, e le storie assunsero un’atmosfera più campestre e leggera.

Alla fine degli anni ’50, le storie di Batman divennero gradualmente più orientate alla fantascienza, un tentativo di imitare il successo di altri personaggi DC che si erano dilettati nel genere. Vennero introdotti nuovi personaggi come Batwoman, l’originale Bat-Girl, Ace the Bat-Hound e Bat-Mite. Le avventure di Batman spesso comportavano strane trasformazioni o bizzarri alieni spaziali. Solo nel 1960, Batman debuttò come membro della Justice League of America in The Brave and the Bold #28 (febbraio 1960) e continuò a comparire in diverse serie di fumetti della Justice League a partire dalla fine dello stesso anno.

Il periodo del New Look

Nel 1964 accadde qualcosa di totalmente inaspettato: le vendite di Batman crollarono drasticamente e Bob Kane notò che DC Comics stava pianificando di uccidere il personaggio di Batman e per raccontare la morte del personaggio l’azienda affidò il duro compito all’editore Julius Schwarts. Prima di questo doloroso evento vennero applicati dei cambiamenti drastici a partire da Detective Comics #327 del 1964 che venne pubblicizzato come il “New Look“.

Schwartz introdusse modifiche ben precise per rendere Batman più contemporaneo e per riportarlo a storie più orientate al detective. Prese con sé l’artista Carmine Infantino per aiutarlo a rivedere il personaggio. La Batmobile venne ridisegnata e il costume di Batman fu modificato per incorporare un’ellisse gialla dietro il logo del pipistrello. Gli alieni spaziali, i viaggi nel tempo e i personaggi degli anni ’50 come Batwoman, Ace e Bat-Mite furono ritirati. Il maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred, fu ucciso (anche se la sua morte fu rapidamente annullata) mentre una nuova parente della famiglia Wayne, zia Harriet, andò a vivere con Bruce Wayne e Dick Grayson.

Il debutto della serie televisiva Batman nel 1966, però, cambiò drasticamente la visione del personaggio. Il successo della serie aumentò le vendite in tutta l’industria dei fumetti e Batman raggiunse una tiratura di quasi 900.000 copie. Elementi come il personaggio di Batgirl e la natura scanzonata dello spettacolo vennero introdotti nei fumetti e la serie portò anche al ritorno di Alfred. Sebbene sia i fumetti che lo show televisivo abbiano avuto successo per un certo periodo, la ripetitività delle vicende portò ad un appiattimento del gradimento del pubblico e alla cancellazione dello spettacolo nel 1968. Questo portò ad un’ulteriore perdita di popolarità da parte dei fumetti.

L’arrivo di Dennis O’Neil, Neal Adams e Frank Miller

L’anno successivo, il 1969, fu il momento della svolta. Lo scrittore Dennis O’Neil e l’artista Neal Adams compirono uno sforzo incredibile per allontanare Batman dalla rappresentazione campale delle serie TV degli anni ’60 e per riportare il personaggio alle sue radici come un cupo vendicatore della notte. O’Neil disse che la sua idea era “semplicemente di riportarlo al punto in cui era iniziato. Sono andato alla biblioteca della DC e ho letto alcuni dei primi racconti. Ho cercato di avere un’idea di cosa cercassero Kane e Finger”.

O’Neil e Adams collaborarono per la prima volta alla storia “The Secret of the Waiting Graves” in Detective Comics #395. Poche storie, in realtà, furono vere collaborazioni tra O’Neil, Adams, Schwartz e l’inchiostratore Dick Giordano poiché in realtà questi artisti furono mescolati e abbinati a vari altri creatori durante gli anni ’70.

Tuttavia l’influenza del loro lavoro fu incredibile, ma nonostante la popolarità tra i fan aumentò, le vendite non migliorarono e lo stesso accadde anche per una serie realizzata dallo scrittore Steve Englehart e dal disegnatore Marshall Rogers in Detective Comics #471-476 (agosto 1977 – aprile 1978) che poi diede spunto al film Batman del 1989 e venne adattato in Batman: The Animated Serie che debuttò nel 1992. Indipendentemente da ciò, la vendita continuò a diminuire negli anni ’70 e ’80, raggiungendo il minimo storico nel 1985.

Per avere un vertiginoso salto di popolarità e vendite si dovette attendere il 1986 con la serie limitata The Dark Knight Returns del maestro Frank Miller. Quest’ultimo decise di riportare il personaggio alle sue radici più oscure sia nell’atmosfera che nel tono. La serie fu un successo finanziario incredibile divenendo una delle pietre miliari del medium anche al di fuori del personaggio di Batman.

Nello stesso anno Dennis O’Neil assunse la funzione di editore dei titoli di Batman e impostò il modello per la rappresentazione di Batman dopo la miniserie DC Crisis on Infinite Earths che alterava incredibilmente lo status quo. O’Neil lavorò partendo dal presupposto che fosse stato assunto per rinnovare il personaggio e di conseguenza cercò di instillare un tono diverso nei libri rispetto a prima.

Da Year One a Knightfall passando per Batman: The Killing Joke

Un risultato di questo nuovo approccio fu la trama “Year One“ in Batman #404–407, in cui Frank Miller e l’artista David Mazzucchelli ridefinirono le origini del personaggio. Lo scrittore Alan Moore e l’artista Brian Bolland continuarono questa tendenza oscura con Batman: The Killing Joke di sole 48 pagine del 1988, in cui il Joker, cercando di far impazzire il Commissario Gordon, paralizza la figlia Barbara e poi rapisce e tortura il commissario, fisicamente e psicologicamente.

I fumetti di Batman attirarono grande interesse nel 1988, quando DC Comics creò un numero 900 per i lettori dove questi potevano decidere se Jason Todd, il secondo Robin, dovesse vivere o morire. I lettori/elettori decisero a favore della morte di Jason con uno stretto margine di 28 voti e ciò accadde in Batman: A Death in the Family.

L’arco narrativo “Knightfall” del 1993 introdusse un nuovo cattivo, Bane, che ferisce gravemente Batman dopo averlo spinto al limite della sua resistenza. Jean-Paul Valley, conosciuta come Azrael, fu chiamata a indossare la tuta durante la convalescenza di Bruce Wayne. Gli scrittori Doug Moench, Chuck Dixon e Alan Grant lavorarono ai nuovi titoli di Batman e contribuirono ad altri crossover di Batman negli anni ’90. La trama di “Cataclysm” del 1998 fu il precursore di “No Man’s Land” del 1999, una trama lunga un anno che attraversò tutti i titoli legati a Batman che trattavano degli effetti di Gotham City devastata dal terremoto. Alla conclusione di “No Man’s Land“, O’Neil decise di dimettersi da editore e fu sostituito da Bob Schreck.

L’arrivo di Jeph Loeb e Batman: Hush

Tra gli altri scrittori saliti alla ribalta in questo periodo ci fu Jeph Loeb che, insieme al collaboratore di lunga data Tim Sale, scrisse due miniserie (The Long Halloween e Dark Victory) che contrapponevano una delle prime versioni della carriera di Batman alla sua intera galleria di cattivi (incluso Due Facce, la cui origine venne rivisitata da Loeb). Nel 2003, Loeb collaborò con l’artista Jim Lee per lavorare su un altro arco narrativo: “Batman: Hush“.

La trama in 12 numeri vedeva Batman e Catwoman allearsi per sconfiggere i criminali più pericolosi, incluso un Jason Todd apparentemente resuscitato, mentre cercavano di trovare l’identità del misterioso supercriminale Hush. Nonostante il personaggio di Hush non sia riuscito a coinvolgere i lettori, l’arco narrativo fu un successo di vendite per la DC Comics. La serie arrivò in prima posizione nella classifica delle vendite di Diamond Comic Distributors per la prima volta da Batman #500 e l’apparizione di Todd gettò le basi per il nuovo scrittore di Batman Judd Winick con un altro arco narrativo multi-numero “Under the Hood“, che si mostrò da Batman #637 a Batman #650 negli anni 2005 e 2006.

Da All-Star Batman and Robin a Batman R.I.P.

Nel 2005, DC Comics annunciò All-Star Batman and Robin, una serie di fumetti indipendente ambientata al di fuori della continuità principale del DC Universe. Scritta da Frank Miller e disegnata da Jim Lee, la serie fu un successo commerciale per la casa editrice sebbene sia stata ampiamente stroncata dalla critica per la sua scrittura e la forte rappresentazione della violenza.

A partire dal 2006, Grant Morrison e Paul Dini vennero nominati come scrittori regolari di Batman e Detective Comics, con Morrison che decise di reinserire elementi controversi della tradizione del personaggio. In particolare, questi elementi furono le trame a tema fantascientifico dei fumetti di Batman degli anni ’50, che Morrison decise di mostrare come allucinazioni di Batman sotto l’influenza di vari gas durante un complicato addestramento alla deprivazione sensoriale.

Le storie di Morrison culminarono con “Batman R.I.P.”, che riportò Batman contro la malvagia organizzazione “Black Glove” la quale già in passato aveva cercato di far impazzire Batman. “Batman R.I.P.” passò a Final Crisis (scritto anche da Morrison), che mostrava l’apparente morte di Batman per mano di Darkseid. Nella miniserie del 2009 Batman: Battle for the Cowl, l’ex protetto di Wayne Dick Grayson diventò il nuovo Batman, e il figlio di Wayne, Damian, il nuovo Robin. Nel giugno 2009, Judd Winick tornò a scrivere nuove storie per Batman, mentre Grant Morrison ricevette la sua personale serie, intitolata Batman and Robin.

Dal ritorno di Bruce Wayne a The New 52

Nel 2010, la trama Batman: The Return of Bruce Wayne vide Bruce viaggiare attraverso la storia, per poi tornare ai giorni nostri. Sebbene abbia mostrato Bruce mentre reclama il mantello di Batman, ha anche permesso a Grayson di continuare a essere il Cavaliere Oscuro. Bruce, inoltre, decise di portare la sua causa di lotta al crimine a livello globale ed è quanto si nota in Batman Incorporated. DC Comics, in seguito, decise di annunciare che Grayson sarebbe stato il personaggio principale di Batman, Detective Comics e Batman e Robin, mentre Wayne sarebbe stato il personaggio principale di Batman Incorporated. Inoltre, Bruce apparve in un’altra serie ancora in corso, Batman: The Dark Knight.

Nel settembre 2011, l’intera linea editoriale di fumetti di supereroi della DC Comics, incluso il franchise di Batman, venne cancellata e rilanciata con nuovi numeri 1 come parte del riavvio di The New 52. Bruce Wayne divenne l’unico personaggio ad essere identificato come Batman e fu presente in Batman, Detective Comics, Batman e Robin e Batman: The Dark Knight. Dick Grayson ritornò, quindi, al ruolo di Nightwing e apparve nella sua serie ancora in corso.

Mentre molti personaggi videro la loro storia significativamente modificata per attirare nuovi lettori, la storia di Batman rimase per lo più intatta. Batman Incorporated venne rilanciato nel 2012-2013 per completare la trama del “Leviatano“.

Con l’inizio di The New 52, ​​Scott Snyder fu nominato come scrittore dei nuovi fumetti di Batman. Il suo primo arco narrativo importante fu “La notte dei gufi”, dove Batman affronta la Corte dei Gufi, una società segreta che ha controllato Gotham per secoli. Il secondo arco narrativo è stato “Morte della Famiglia”, in cui il Joker torna a Gotham e attacca simultaneamente ogni membro della famiglia Batman. Il terzo arco narrativo è stato “Batman: Anno Zero”, che ha ridefinito l’origine di Batman in The New 52. Seguì Batman #0, pubblicato nel giugno 2012, che esplorava i primi anni del personaggio. La trama finale prima della trama di “Convergence” (2015) fu “Endgame”, che descriveva la presunta battaglia finale tra Batman e Joker quando quest’ultimo scatena il micidiale virus Endgame su Gotham City. La trama si concluse con l’apparente morte di Joker.

La rinascita di Batman

Nel 2015, la DC Comics ha pubblicato The Dark Knight III: The Master Race, il sequel di The Dark Knight Returns di Frank Miller e The Dark Knight Strikes Again. Nel giugno 2016, l’evento DC Rebirth ha rilanciato l’intera linea di titoli di fumetti della DC Comics. Batman è stato riavviato iniziando con un numero one-shot intitolato Batman: Rebirth #1 e la serie ha quindi iniziato a essere distribuita due volte al mese a partire da Batman (vol.3) #1.

Il terzo volume di Batman è stato scritto da Tom King e le illustrazioni sono state fornite da David Finch e Mikel Janín. La serie Batman ha, poi, introdotto due nuovi vigilanti ovvero Gotham e Gotham Girl. Detective Comics ha ripreso il suo sistema di numerazione originale a partire dal numero 934 da giugno 2016 e la serie New 52 è stata etichettata come volume 2, con numeri che vanno dall’1 al 52.

Lo scrittore James Tynion IV e gli artisti Eddy Barrows e Alvaro Martinez hanno iniziato a lavorare a Detective Comics #934 introducendo un team composto da Tim Drake, Stephanie Brown, Cassandra Cain e Clayface, guidato da Batman e Batwoman. DC Comics ha concluso il marchio Rebirth nel dicembre 2017, scegliendo di includere tutto sotto un banner e un nome più grandi, ovvero “DC Universe”. La continuità stabilita da Rebirth continua in tutti i titoli dei fumetti DC, incluso il primo volume di Detective Comics e il terzo volume di Batman. Dopo la conclusione di Batman (vol. 3) # 85 un nuovo team creativo composto da James Tynion IV con disegni di Tony S. Daniel e Danny Miki ha sostituito Tom King, David Finch e Mikel Janín.

Le origini di Batman tra revisioni e aggiunte

La storia di Batman ha subito molte revisioni di continuità retroattive, sia minori che maggiori. Gli elementi della storia del personaggio sono variati notevolmente nel tempo. Ecco i più importanti cambiamenti.

Nei primi anni ’90 l’evento fisso centrale nelle storie di Batman era la storia delle origini del personaggio. Da ragazzo, Bruce Wayne è rimasto inorridito e traumatizzato quando ha visto i suoi genitori, il medico Dr. Thomas Wayne e sua moglie Martha, assassinati da un rapinatore di nome Joe Chill. Batman rifiuta, quindi, di utilizzare qualsiasi tipo di pistola in base al principio che una pistola è stata usata per uccidere i suoi genitori. Questo evento lo ha spinto ad addestrare il suo corpo per combattere il crimine a Gotham City nei panni di Batman.

Le origini di Batman durante la Golden Age

Durante la Golden Age, nella prima apparizione di Batman in Detective Comics #27, il supereroe stava già studiando come combattente del crimine. Le origini di Batman vengono presentate per la prima volta in Detective Comics #33 (novembre 1939) e vengono successivamente ampliate in Batman #47. Bruce Wayne, quindi, viene mostrato come il primogenito del dottor Thomas Wayne e di sua moglie Martha, due persone mondane di Gotham City molto ricche e caritatevoli.

Bruce è cresciuto a Wayne Manor e conduce un’esistenza felice e privilegiata fino all’età di otto anni, quando i suoi genitori vengono uccisi da un piccolo criminale di nome Joe Chill mentre torna a casa da un cinema. Quella notte, Bruce Wayne giura di passare la vita a combattere il crimine. Si impegna in un intenso allenamento intellettuale e fisico, tuttavia, si rende conto che queste abilità da sole non sarebbero sufficienti. Nelle prime strisce, la carriera di Batman come vigilante gli fa guadagnare l’ira della polizia. Durante questo periodo, Bruce Wayne ha una fidanzata di nome Julie Madison che sarà molto importante nel futuro del personaggio.

In Detective Comics #38, Wayne vede un acrobata da circo orfano, Dick Grayson, che diventa il suo partner vigilante, Robin. Batman diventa anche un membro fondatore della Justice Society of America, sebbene, come Superman, sia un membro onorario, e quindi partecipano solo occasionalmente. Il rapporto di Batman con la legge si scioglie rapidamente e viene nominato membro onorario del dipartimento di polizia di Gotham City. Durante questo periodo, Alfred Pennyworth arriva a Wayne Manor e, dopo aver dedotto le identità segrete del Dynamic Duo, si unisce al loro servizio come maggiordomo.

I cambiamenti apportati durante la Silver Age

Durante la Silver Age, che a volte si ritiene sia iniziata nel 1956 quando DC Comics introdusse Barry Allen come una nuova versione aggiornata di Flash, le origini di Batman non cambiarono notevolmente rispetto agli anni precedenti. Il tono più chiaro che Batman assunse nel periodo tra la Golden Age e la Silver Age spesso presentò molti elementi di fantascienza, ma il suo insuccesso portò a Detective Comics #327, dove il personaggio ritornò alle sue radici da detective, con la maggior parte degli elementi di fantascienza eliminati dalla serie.

Dopo l’introduzione del multiverso della DC Comics negli anni ’60, la DC stabilì che le storie della Golden Age avevano come protagonista il Batman della Terra-Due, un personaggio di un mondo parallelo. Questa versione di Batman collaborava e sposava la Catwoman della Terra-Due (Selina Kyle) e la loro figlia non era altro che, Helena Wayne, la Cacciatrice nonché la collaboratrice di Dick Grayson, il Robin della Terra-Due.

Wayne veniva sostituito da Dick Grayson nei panni di Batman per dedicarsi alla carica di commissario di polizia fino a quando non viene ucciso durante un’ultima avventura nei panni di Batman. Tuttavia, i dettagli della storia di Batman sono stati modificati o ampliati nel corso dei decenni. Le aggiunte inclusero incontri con un futuro Superman durante la sua giovinezza, la sua educazione da parte di suo zio Philip Wayne (introdotto in Batman n. 208 dopo la morte dei suoi genitori) e le apparizioni di suo padre e di se stesso come versioni prototipiche di Batman e Robin. Nel 1980, l’allora editore Paul Levitz commissionò la miniserie Untold Legend of the Batman per fare una cronaca completa dell’origine e della storia di Batman.

Batman lavorò regolarmente con altri eroi durante la Silver Age, in particolare Superman, con cui iniziò a collaborare regolarmente in una serie di team-up in World’s Finest Comics, a partire dal 1954 e continuando fino alla cancellazione della serie nel 1986. Batman e Superman sono solitamente raffigurati come amici intimi e, come membro fondatore della Justice League of America, Batman apparve nella sua prima storia, in The Brave and the Bold #28 degli anni ’60. Successivamente, negli anni ’70 e ’80, The Brave and the Bold divenne un titolo di Batman, in cui il supereroe si alleava ogni mese con un diverso supereroe dell’Universo DC.

Nel 1969 Batman si trasferì dalla sua villa, Wayne Manor, in un attico in cima all’edificio della Wayne Foundation nel centro di Gotham City, per essere più vicino al crimine di Gotham City. Nella trama di “Night of the Stalker” del 1974, un diploma sul muro rivelò che Bruce Wayne si era laureato alla Yale Law School. Batman trascorse gli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 lavorando principalmente da solo, con occasionali collaborazioni con Robin e Batgirl. Le avventure di Batman diventarono anche un po’ più oscure e cupe, raffigurando crimini sempre più violenti, inclusa la prima apparizione dalla Golden Age del Joker come psicopatico omicida e l’arrivo di Ra’s al Ghul, un terrorista secolare che conosce l’identità segreta di Batman. Negli anni ’80, Dick Grayson divenne Nightwing.

Le origini post-Crisi sulle Terre Infinite

Dopo la miniserie di 12 numeri Crisis on Infinite Earths, la DC Comics ricollegò le storie di alcuni personaggi principali nel tentativo di aggiornarle per il pubblico contemporaneo. Frank Miller raccontò le origini di Batman nella trama “Year One” da Batman #404–407, che enfatizzò un tono più grintoso nel personaggio. Sebbene il Batman della Terra-Due fosse stato cancellato dalla storia, molte storie della Terra-Uno di Batman (insieme ad una certa quantità di quelle della Golden Age) rimasero canoniche nell’universo post-Crisi, con le sue origini che furono le stesse in nonostante alcune alterazioni.

Ad esempio, la polizia di Gotham divenne corrotta, creando ulteriore necessità per l’esistenza di Batman. Il guardiano Phillip Wayne venne rimosso, lasciando il giovane Bruce ad essere cresciuto da Alfred Pennyworth. Inoltre, Batman non fu più un membro fondatore della Justice League of America e per contribuire a riempire il retroscena rivisto per Batman dopo Crisis, DC lanciò un nuovo titolo di Batman chiamato Legends of the Dark Knight nel 1989 e da allora pubblicò varie miniserie e storie one-shot che si svolgevano in gran parte durante il periodo “Year One”.

Successivamente, Batman iniziò a mostrare un approccio eccessivo e spericolato alla sua lotta contro il crimine, a causa del dolore di perdere Jason Todd. L’eroe mascherato lavorò da solo fino alla fine del decennio, quando Tim Drake diventò il nuovo Robin.

Il periodo tra Knightfall e Infinite Crisis

Molte delle principali trame di Batman dagli anni ’90 furono una serie di crossover di sottotitoli che si svolsero per una serie di numeri. Nel 1993, la DC pubblicò “Knightfall” durante la quale Bane paralizza Batman, portando Wayne a chiedere ad Azrael di assumere il ruolo. Dopo la fine di “Knightfall”, la trama si divise in due direzioni, seguendo sia le avventure di Azrael-Batman, sia la ricerca di Bruce Wayne per diventare ancora una volta Batman. Gli archi della storia si riallinearono in “KnightsEnd”, quando Azrael diventò sempre più violento e venne sconfitto da un Bruce Wayne guarito. Wayne passò il mantello di Batman a Dick Grayson (allora Nightwing) per un periodo provvisorio, mentre Wayne si allenò per un ritorno al ruolo.

La trama crossover del 1994 “Zero Hour: Crisis in Time” cambiò di nuovo gli aspetti della continuità DC, inclusi quelli di Batman. Degno di nota tra questi cambiamenti è che la popolazione e i criminali adesso consideravano Batman una leggenda metropolitana piuttosto che una forza conosciuta. Batman diventò ancora una volta un membro della Justice League durante il rilancio della serie nel 1996 di Grant Morrison, intitolata JLA. Durante questo periodo, Gotham City dovette affrontare la catastrofe durante l’arco conclusivo del decennio. Nella trama “Cataclysm” del 1998, Gotham City venne devastata da un terremoto e alla fine tagliata fuori dagli Stati Uniti. Privato di molte delle sue risorse tecnologiche, Batman decise di combattere per reclamare la città da legioni di bande durante “No Man’s Land” del 1999.

Nel frattempo, il rapporto di Batman con il dipartimento di polizia di Gotham City cambiò in peggio con gli eventi di “Batman: Officer Down” e “Batman: War Games / War Crimes”. Il commissario Gordon e Harvey Bullock, alleati delle forze dell’ordine di lunga data di Batman, vennero costretti a lasciare il dipartimento di polizia in “Officer Down”, mentre “War Games” e “War Crimes” videro Batman diventare un fuggitivo ricercato dopo che un suo piano di emergenza per neutralizzare il mondo criminale di Gotham, provocò una massiccia guerra tra bande che si concluse con l’ascese del sadico Black Mask, l’indiscusso sovrano delle bande criminali della città.

La serie limitata Identity Crisis della DC Comics del 2005 rivelò che il membro della JLA Zatanna aveva modificato i ricordi di Batman per impedire alla Justice League di lobotomizzare il dottor Light dopo aver violentato Sue Dibny. Batman in seguito creò il sistema di sorveglianza satellitare Brother I per sorvegliare e, se necessario, uccidere gli altri eroi in caso di manomissioni gravi. La rivelazione della creazione di Batman e la sua tacita responsabilità per la morte del Blue Beetle diventò una forza trainante in vista della miniserie Infinite Crisis, che ristrutturò ancora una volta la continuità DC.

Batman e una squadra di supereroi distrussero il Brother Eye e gli OMAC, anche se, alla fine, Batman raggiunse il suo apparente punto di rottura quando Alexander Luthor Jr. ferì gravemente Nightwing. Prendendo una pistola, Batman quasi sparò a Luthor per vendicare il suo ex aiutante, fino a quando Wonder Woman lo convinse a non premere il grilletto.

Dopo Infinite Crisis, Bruce Wayne, Dick Grayson (dopo essersi ripreso dalle ferite) e Tim Drake ripercorsero i passi che Bruce aveva fatto quando lasciò Gotham City. Nella trama di Face the Face, Batman e Robin tornarono a Gotham City dopo la loro assenza di un anno e nel numero 52 Batman venne mostrato mentre affronta un intenso rituale di meditazione a Nanda Parbat. Questo diventò una parte importante del normale titolo di Batman, che rivelò come il supereroe rinacque come un combattente del crimine più efficace durante questo rituale.

Batman R.I.P. e il passaggio a Batman Incorporated

Alla fine dell’arco narrativo “Face the Face”, Bruce adottò ufficialmente Tim (che aveva perso entrambi i suoi genitori in vari momenti della storia del personaggio) come suo figlio. L’arco narrativo successivo in Batman, Batman and Son, introdusse Damian Wayne, che è il figlio di Batman con Talia al Ghul. Batman, insieme a Superman e Wonder Woman, riformò la Justice League nella nuova serie Justice League of America e contemporaneamente guidò la nuova incarnazione degli Outsiders.

Nella trama del 2008 di Grant Morrison, “Batman R.I.P.” il personaggio fu fisicamente e mentalmente spezzato dall’enigmatico cattivo Doctor Hurt. La “morte” di Wayne diede vita alla miniserie di tre numeri Battle for the Cowl in cui gli ex protetti di Wayne competono per il “diritto” di assumere il ruolo di Batman, che si concluse con Grayson che diventò Batman, mentre Tim Drake assunse il ruolo di Red Robin. Dick e Damian continuarono come Batman e Robin e nella trama crossover “Blackest Night“, quello che sembrava essere il cadavere di Bruce venne rianimato come uno zombi della Lanterna Nera e successivamente si scoprì che in realtà era uno dei cloni di Darkseid. Bruce, quindi, era vivo.

Bruce successivamente tornò nella miniserie di Morrison Batman: The Return of Bruce Wayne, che descriveva i suoi viaggi nel tempo dalla preistoria ai giorni nostri a Gotham. Il ritorno di Bruce diede vita a Batman Incorporated, una serie ancora in corso incentrata sul franchising di Wayne e dell’identità di Batman in tutto il mondo, consentendo a Dick e Damian di continuare come Duo dinamico di Gotham. Bruce annunciò pubblicamente che Wayne Enterprises aiuterà Batman nella sua missione, nota come “Batman, Incorporated”. Tuttavia, a causa del riavvio della continuità che si verificò durante il rilancio della DC Comics nel 2011 con la The New 52, Dick Grayson ritornò ad essere Nightwing con Wayne che divenne nuovamente l’unico Batman.

La storia editoriale di Batman in Italia

Tra il 1945 e il 1946 la Edizioni Milano di Cino del Duca pubblicò una serie di albi di formato ridotto da 8 pagine e fu la prima a portare in Italia i personaggi e i supereroi dei comic book statunitensi. Batman venne rinominato “Ala d’Acciaio” e le storie che prendevano spunto da Detective Comics vennero presentate in un piccolo formato per di più ricalcate sugli originali di Kane. La Edizioni Milano divenne anche l’editore dell’albo Collezione Uomo Mascherato, dove avvenne la seconda apparizione di Batman, rinominato qui “Fantasma”, insieme a Robin, chiamato “Aquilotto”.

Le strisce presentavano come avversario unico il Joker, nelle classiche vesti di assassino psicopatico. In tutto vennero pubblicate 8 delle 13 storie originali, ma contemporaneamente a questi albi il personaggio comparve nella rivista Urrà, che presentava anche storie di Superman come eroe principale e mostrò la primissima apparizione italiana per Robin.

Il successo arriva nel 1955 con l’ingresso negli Albi del falco dell’editore Mondadori nel formato degli Albi della Rosa accanto a Nembo Kid-Superman. Nel 1966 esce la prima testata autonoma poi continuata da Cenisio, Williams, Rizzoli, Glénat Italia, Playpress. Questa presentava la produzione degli anni sessanta tratta dai comic books della DC e vennero mostrate le storie degli anni quaranta e cinquanta, ma purtroppo la testata chiuse nel 1970.

L’anno dopo fu realizzata una nuova edizione dalla Williams fino al 1974 che presentava la versione del personaggio di Neal Adams dei primi anni settanta. Nel 1976 esordì l’edizione della Cenisio chiusa poi nel 1981 e i diritti del personaggio nel 1980 passarono alla Rizzoli che pubblicò il personaggio sulla rivista Corto Maltese. Successivamente in collaborazione con la Glenat, varò nel 1992 un nuovo quindicinale, Batman – Vecchie e nuove superstorie, che presentava storie successive a Batman: Year One.

I diritti si spostarono nuovamente e passarono alla Play Press che dal 1995 al 2000 editò il quindicinale Batman. L’editore decise poi di presentare il personaggio in volumi unici e miniserie e così nel 2005 si ebbe una nuova serie, Batman Magazine, durato 12 numeri. Dal 2006 i diritti passarono a Planeta DeAgostini, che pubblicò alcuni volumi e la serie mensile Batman. Poi da gennaio 2012 i diritti passarono alla casa editrice RW Edizioni che fece esordire una nuova serie Batman e da quest’anno, 2020, i diritti sono della Panini DC Comics.