Dopo i film Batman (1989) e Batman – Il ritorno, entrambi diretti da Tim Burton e con Michael Keaton, c’erano piani per un possibile Batman 3, che avrebbe dovuto intitolarsi Batman Continues e non abbiamo mai visto sul grande schermo. Eppure questi piani per un terzo film con Keaton ancora nei panni dell’Uomo Pipistrello e Burton dietro la macchina da presa c’erano già nel 2013, ma l’idea di fondo dell’attore non coincideva con quella del regista.

Michael Keaton in una scena di Batman

Il piano di Michael Keaton per Batman 3

Secondo screenrant.com, per Batman 3 Michael Keaton aveva in mente un prequel. Insomma, un film sulle origini del personaggio, che avrebbe reso impossibile la realizzazione di Batman Begins per Christopher Nolan. L’attore era interessato a mostrare come fosse nato Batman, oltre ad avere l’opportunità di correggere eventuali errori che i due potevano aver commesso nei primi due film. Ma se Tim Burton e Michael Keaton avessero realizzato quella idea nel 1995, avremmo avuto l’ennesima storia delle origini di Batman e quindi il successo di Batman Begins ne avrebbe risentito. Tim Burton invece pensava a un sequel dal titolo Batman Continues, con Marlon Wayans nei panni di Robin e il ritorno di Selina Kyle e Harvey Dent.

Leggi anche: Prima occhiata al Batman di Ben Affleck dal fumetto prequel di The Flash

E Warner Bros cosa ne pensava?

A infilare il dito nella piaga c’era anche la casa di produzione, Warner Bros: pensava all’impatto negativo che un terzo film avrebbe potuto avere sul franchise di Batman, in particolare sui prodotti con licenza come giocattoli e fast food, perché il tono era diventato troppo oscuro. Per questo Warner Bros decise di provare con un altro regista nel 1995, Joel Schumacher, che diede vita a Batman Forever, film nel quale compariva anche Micheal Keaton.

Christopher Nolan, invece, aveva svelato con Batman Begins la storia delle origini mai raccontata, includendo elementi della vita di Bruce Wayne che nemmeno i fumetti avevano riportato. Il punto sta nel fatto che un Batman 3 sullo stesso argomento, nonostante lo stile dei due registi – Burton e Nolan – sia totalmente diverso, avrebbe reso superfluo l’intero concetto alla base del reboot di Nolan e di conseguenza la trilogia del Cavaliere Oscuro non sarebbe mai esistita (su Amazon potete trovare il cofanetto con i tre film).