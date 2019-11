American Horror Story 10 potrebbe essere l’ultima stagione

La decima stagione di American Horror Story potrebbe essere quella conclusiva.

Come ha dichiarato su Deadline il prolifico showrunner Ryan Murphy, la nuova stagione dello show è l’ultima sotto contratto FX e questa scadenza lo sta spingendo a riunire tutti gli attori preferiti dai fan, come Sarah Paulson e Evan Peters, per almeno un’ultima volta:

“Le persone che hanno contribuito a costruire questo spettacolo in quello che è, che ci hanno creduto fin dall’inizio, sono state contattate e interessate .”

Lo spettacolo di punta per FX ha visto un crollo costante del numero di spettatori nelle ultime due stagioni, fenomeno che non dovrebbe presagire nulla di buono sul futuro di American Horror Story, nonostante Murphy abbia espresso il desiderio di volerne prolungare la vita.

Il creatore dello show ha ulteriormente aggiunto che, in caso di sospensione, avrebbe comunque in programma di negoziare con il gigante dello streaming Netflix per poter continuare con le stagioni di AHS, nonostante lui stesso sia attualmente impegnato su altri fronti, come la seconda stagione di The Politician, The Prom, e Ratched.

“AHS è lo spettacolo più quotato di FX nella storia della rete, ha avuto 96 nomination agli Emmy… Ho tutte le buone intenzioni di rimanere su FX ma stiamo cercando di capire come.”

American Horror Story è un horror show creato da Murphy con Brad Falchuck che segue diverse serie di bizzarri personaggi e singolari trame ogni stagione, attraversando un elenco versatile di ambientazioni tra cui un hotel soprannaturale, un circo di freaks e una congrega di streghe.

E sulla trama della decima e forse ultima stagione della serie televisiva, Murphy ha risposto in maniera alquanto vaga così:

“Abbiamo flirtato con gli alieni, abbiamo flirtato con lo spazio, abbiamo flirtato con alcune cose che erano più interessanti di altre. Penso che al centro ci sia sempre America … I fan scrivono quello che vogliono e hanno sempre desiderato qualcosa nello spazio.”

Noi non possiamo che sperare che le inquietanti storie di American Horror Story continuino!