Annunciata la seconda stagione di Non tormentarmi, Nagatoro!

Non tormentarmi, Nagatoro! (Ijiranaide, Nagatoro-san!) conosciuto anche con il titolo internazionale Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro, disponibile nel nostro Paese su Crunchyroll, adattamento anime del manga scritto e disegnato da Nanashi che verrà distribuito anche in Italia dalla casa editrice J-POP, ottiene una seconda stagione.

A dare la notizia il canale Twitter ufficiale della serie e, per celebrare l’occasione, la character designer Misaki Suzuki ha disegnato un disegno speciale:

Non tormentarmi, Nagatoro!: anime e manga

La prima stagione di Non tormentarmi, Nagatoro! è andata in onda da aprile a giugno 2021 e si compone di 12 episodi.

Hirokazu Hanai (Dances with the Dragons) ha diretto la stagione alla Telecom Animation Film e Taku Kishimoto (ERASED, 2019’s Fruits Basket, Haikyu!!) ha supervisionato gli script della serie. Misaki Suzuki (disegni di personaggi secondari in Lupin the Third: Part 5, Tari Tari) ha disegnato i personaggi mentre Gin (Busted Rose) ha composto la musica.

Il manga è stata inizialmente pubblicato attraverso Pixiv. A partire dal 1º novembre 2017 Kōdansha ha iniziato a serializzare l’opera attraverso la sua rivista webmanga Magazine e il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 9 marzo 2018 per l’etichetta Shōnen Magazine Comics.

In Italia, la casa editrice J-POP ha annunciato che pubblicherà i primi due volumi di Non tormentarmi, Nagatoro! dal 27 ottobre 2021:

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei.

Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolge totalmente la sua vita.

Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica!

Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio..

