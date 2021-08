Lupin III: un gioco di ruolo per celebrare i suoi 50 anni

TMS Entertainment e Magnetic Press hanno di recente annunciato l’uscita di alcuni articoli speciali per festeggiare in modo appropriato il 50° compleanno di Lupin III, lo storico personaggio creato da Monkey Punch e basato su Arsenio Lupin, il “ladro gentiluomo” protagonista della serie di romanzi di Maurice Leblanc dal 1905.

Lupin III: un gioco di ruolo e il nuovo merchandise per celebrare i suoi 50 anni

Uno dei nuovissimi gadget pensati proprio per festeggiare il traguardo dei 50 di Lupin III c’è un nuovissimo gioco di ruolo da tavolo basato sul franchise. Il gioco presenterà diverse avventure e rapine con un sistema di missioni open world. Il gioco utilizzerà D6MV, una variante Magnetic Press del set di regole di D6 pubblicato da West End Games.

Inoltre, le due aziende pubblicheranno anche un libro retrospettivo per il 50° anniversario dell’anime di Lupin III. Il libro conterrà una panoramica completa di ogni singolo episodio, lungometraggio e stagione dell’amatissima serie animata prodotta da TMS Entertainment, nonché dei personaggi, degli adattamenti in altri media e delle opere d’arte ispirate al noto personaggio.

Infine, TMS Entertainment sta producendo una nuova stagione dell’anime intitolata Lupin the Third: Part VI e realizzata da Sentai Filmworks per celebrare il 50° anniversario dell’anime originale.

*

Il manga Lupin III di Monkey Punch ha ispirato cinque precedenti serie anime televisive principali, la serie anime televisiva Lupin III: The Woman Called Fujiko Mine, diversi film animati cinematografici e una serie quasi annuale di speciali anime per la TV.

Lupin III: Parte 5 è l’anime televisivo più recente della serie ed è stato presentato in anteprima sul blocco di programmazione AnichU di NTV in Giappone nell’aprile 2018. Questa stagione, insieme alle quattro precedenti, è stata distribuita in streaming del tutto legale e gratuito su Crunchyroll, ma purtroppo i contenuti non sono accessibili dall’Italia, ma potete trovarle su Amazon Prime Video, cliccando su questo link.

Acquistate i DVD, i Blu-Ray originali e tanti gadget a tema Lupin III in questa ricca pagina su Amazon!