Sembrava impossibile, ma il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Al San Diego Comic-Con Kevin Feige ha ufficialmente annunciato il film di Secret Wars, adattamento di uno dei crossover Marvel più importanti di sempre. Si chiamerà Avengers: Secret Wars e arriverà nelle sale il 7 novembre 2025.

Annunciato il film di Secret Wars

Come svelato dal patron dei Marvel Studios il film farà parte della Fase 6 dell’MCU e chiuderà la Multiverse Saga, questo il nome ufficiale dato alla saga iniziata con la Fase 4 e ancora in corso. Nessun annuncio in merito al cast e al regista, anche se di recente i fratelli Russo si erano espressi al riguardo.

Dato il successo globale ottenuto da Infinity War e Endgame, richiamarli al timone sarebbe una scelta più che logica e redditizia da parte della Marvel. Scritta da Jim Shooter e disegnata da Mike Zeck e Bob Layton, Secret Wars (Guerre Segrete) è stata una serie limitata di 12 numeri pubblicata dalla Marvel Comics tra il 1984 e il 1985, che ha visto eroi e cattivi dell’Universo Marvel affrontarsi in un luogo noto come Battleworld. La serie vedeva protagonisti, tra gli altri, i Vendicatori, gli X-Men e i Fantastici Quattro.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Avengers: Secret Wars, in theaters November 7, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/FXQ5ZbzQYl — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Ma non è tutto, perchè sempre nel 2025 uscirà nelle sale Avengers: Kang Dynasty. Ciò significa che avremo due film sui Vendicatori nello stesso anno. Kang Dynasty arriverà al cinema il 2 maggio, dunque prima di Secret Wars. Il personaggio di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) farà invece il suo debutto nel terzo film di Ant-Man, in arrivo nel 2023. La sua presenza nell’MCU era però stata fortemente stuzzicata nel finale della prima stagione di Loki.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/kCxeyYwgN5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

L’annuncio di Secret Wars ha ovviamente mandato in brodo di giuggiole i fan sui social, che si sono letteralmente scatenati, dimostrando il loro hype incontenibile. Staremo a vedere se e quanto il film di Secret Wars sarà fedele alla sua controparte cartacea. In passato si vociferava di un ritorno di Garfield e Maguire nuovamente nei panni delle rispettivi versioni di Spider-Man, già apparse in No Way Home.