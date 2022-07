Sono ormai diversi anni che si parla di un possibile adattamento cinematografico della miniserie originale a fumetti della Casa delle Idee uscita nel 1984 nonchè uno dei crossover più importanti di sempre. E i fan continuano a domandarsi se i fratelli Russo dirigeranno mai il film di Secret Wars ma, almeno per il momento, non ci sarebbero piani concreti al riguardo.

Ospiti del podcast Happy Sad Confused i due registi, reduci dal grande successo di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, hanno voluto calmare le aspettative dei fan, dichiarando di non aver avuto contatti con la Marvel e che non parteciperanno al panel dei Marvel Studios in programma al San Diego Comic-Con di quest’anno.

“Vogliamo essere onesti e trasparenti con i fan. Lavoreremmo di nuovo con la Marvel? Assolutamente sì, li adoriamo e Secret Wars è stata una delle nostre serie preferite di sempre. Al momento, però, non c’è alcuna storia” ha inoltre dichiarato Joe Russo.

Ovviamente le suddette dichiarazioni non escludono un loro coinvolgimento futuro. Le voci di un possibile adattamento di Secret Wars sono diventate sempre più insistenti dopo l’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Nel film diretto da Sam Raimi, infatti, viene più volte menzionato il concetto di Incursione e con il multiverso ormai sdoganato, tutto può accadere.

Joe & Anthony Russo are NOT directing SECRET WARS. At least not yet. No announcement this week at Comic-Con. Sorry guys. But maybe one day!

Lots more from @Russo_Brothers coming soon on #TheGrayMan & more. pic.twitter.com/Px5RRX7zi7

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) July 18, 2022