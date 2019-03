Annunciato Jim Henson’s Labyrinth – The Adventure Game: il gioco di ruolo ispirato a Labyrinth

River Horse Games nel 2019 pubblicherà un'avventura per gioco di ruolo basata sul mondo creato da Jim Henson in Labyrinth.

E’ di queste ore l’annuncio che River Horse Games nel 2019 pubblicherà un’avventura per gioco di ruolo basata sul mondo creato da Jim Henson in Labyrinth. Il libro, probabilmente realizzato in una versione da collezione, conterrà al suo interno un’avventura giocabile sia da esperti dei giochi di ruolo cartacei che da neofiti: quest’ultimi potranno seguire le regole base inserite dentro al libro, mentre gli esperti potranno adattare questa storia a qualunque sistema di gioco.

Creata da River Horse Games, l’avventura permetterà di scegliere quale scena del film giocare. L’avventura del manuale conterrà 90 momenti giocabili interconnessi tra loro ed il passaggio fra una scena all’altra sarà scandito tramite l’esito di un tiro di dado dando vita ad una sorta di “labirinto” vero e proprio disseminato di sfide e tranelli

Le meccaniche proposte sono molto semplici e basate sul sistema OSR (Old-School Revival) adatte sia ai non esperti di giochi di ruolo sia ad essere adattate dai veterani dei GDR cartacei che potranno giocare con regolamenti di prodotti come Dungeons & Dragons, Pathfinder o altri. Un elemento peculiare del prodotto sarà quello costituito dalla gestione del tempo: Si avranno sempre e solo “13 ore” per completare l’avventura, pena il fallimento e il dover ricominciare da capo per arrivare fino in fondo.

Dalle informazioni sino ad ora trapelate sembra che sia stata riservata molta attenzione al layout del prodotto: ogni scena sarà divisa su due pagine e tutto il necessario per la sua gestione sarà subito disponibile a portata d’occhio. Sarà anche previsto un segnalibro in stoffa per tenere traccia dell’avanzamento dell’avventura. Alla parte scritta si affiancheranno i disegni di Brian Froud (The Goblins of Labyrinth), insieme a tanti altri illustratori. La qualità del libro sarà molto elevata e si vocifera della presenza di una versione standard accompagnata da una collector a tiratura speciale.

A completare la qualità del prodotto si aggiungono infine due particolarità davvero fan service: la prima riguarda un gufo posto sul numero della pagina, che quando sfoglierete l’avventura batterà le ali. L’altra, ancora non confermata, riguarda il possibile spazio per i dadi presente all’interno del libro.