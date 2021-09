Annunciato ufficialmente lo spin-off di The Boys

Mentre la terza stagione di The Boys è in fase di sviluppo, Amazon Prime Video ha già dato il via libera alla realizzazione della prima serie spin-off del franchise, il cui titolo non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma le premesse non lasciano alcun dubbio sul fatto che sarà molto diversa dalla serie principale.

Lo spin-off di The Boys: tutto ciò che sappiamo

La serie The Boys, basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis, ha riscontrato fin da subito un grande successo, tanto che si è guadagnata una nomination agli Emmy nel 2021 nella categoria Outstanding Drama Series. La serie si concentra principalmente sul conflitto tra la squadra di supereroi, The Seven, e la squadra titolare, The Boys, un gruppo di individui normali che hanno una vendetta contro i supereroi.

Visto tale successo Amazon ha deciso di lasciare una serie spin-off, in cui i nostri protagonisti, giovani apparentemente normali, se non per i loro poteri, dovranno cimentarsi con la vita universitaria, con tutti i problemi di sorta tra cui ormoni impazziti, pronti a mettersi alla prova, affrontare nuove sfide e a superare i propri limiti.

Il creatore della serie The Boys, Eric Kripke, ha spiegato ciò che i fan possono aspettarsi dallo spin-off:

Proprio come “Mork & Mindy” si è separato da “Happy Days” – che è un fatto folle e vero – il nostro spin-off esisterà nel Vought Cinematic Universe, ma avrà un tono e uno stile tutto suo. È la nostra versione di uno show universitario, con un ensemble di giovani Supes affascinanti, complicati e a volte mortali. Michele e Tara sono dei geni a sangue freddo, siamo entusiasti di averli al timone di questa nave, e grati alla Sony e ad Amazon per l’opportunità. Amiamo questo show e non vediamo l’ora che lo vediate. Inoltre, ‘Baywatch Nights’ si è separato da ‘Baywatch,’ e aveva i vampiri. Vampiri!

I nuovi showrunner del progetto sono Michele Fazekas e Tara Butters, che vanno a sostituire Craig Rosenberg, il quale ha abbandonato dopo alcune divergenze creative con i produttori sulla direzione della serie.

Annunciati anche i membri del cast: Jaz Sinclair nel ruolo di Chilling Adventures of Sabrina, Lizze Broadway come Here and Now, Shane Paul McGhie è Unbelievable, Aimee Carrero come Elena of Avalor, Reina Hardesty nel ruolo di Brockmire e Maddie Phillips è Teenage Bounty Hunters.

Quando potremo vedere lo spin-off? Tenendo conto che la terza stagione di The Boys ha recentemente concluso le riprese, con una data della prima probabilmente fissata per il 2022, possiamo pensare che la serie spin-off non sarà conclusa fino alla fine del 2022 o del 2023.

