Novità sulla terza stagione di The Boys

La terza stagione di The Boys è in fase di sviluppo e, stando a quanto riportato da Variety, vedrà la partecipazione di alcuni showrunner che hanno lavorato per un altro iconico show televisivo, Supernatural. Oltre al creatore della serie e showrunner Eric Kripke, ideatore di Supernatural, The Boys porterà tre ex allievi della serie di successo prodotta da CW, infatti Meredith Glynn e David Reed saranno produttori esecutivi nella nuova stagione, con Jim Michaels come co-produttore esecutivo.

Glynn è stato co-produttore esecutivo e ha scritto le sceneggiature di Supernatural dal 2016 fino alla sua ultima stagione nel 2020. Reed è stato sceneggiatore e coordinatore della sceneggiatura della serie dal 2009 al 2012, e Michaels ha lavorato alla serie come produttore e co-produttore esecutivo dal 2009 al 2020. Inoltre, dall’altra parte della cinepresa, vediamo un altro viso noto di Supernatural, l’attore di Dean Winchester Jensen Ackles che interpreterà Soldier Boy.

“Penso che chiunque si aspetti che Jensen venga presentato come un bravo ragazzo, rimarrà deluso. Lo dirò! [Ride]“, ha spiegato Kripke a Variety in un’intervista rilasciata lo scorso anno. Anche Jeffrey Dean Morgan, che ha interpretato John Winchester in Supernatural, ha espresso il desiderio di unirsi a The Boys, ma Kripke ha rivelato che il suo ruolo in The Walking Dead complica leggermente le cose. Anche se Kripke non ha mai nascosto la sua volontà di avere l’attore nel cast della serie TV originale Amazon.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è stato sviluppato da Eric Kripke (Supernatural), anche autore ed executive producer della serie. Al suo fianco, gli executive producer Seth Rogen (Preacher), Evan Goldberg (Preacher), James Weaver (Preacher) di Point Grey Pictures, Neal H. Moritz (Prison Break) e Pavun Shetty (New Girl) di Original Film, come anche Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin e Jason Netter. Ennis e Robertson sono anche co-executive producer con Michael Saltzman.