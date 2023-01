Quando il final trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha mostrato l’esordio di MODOK. nel Marvel Cinematic Univers i fan del franchise sono rimasti sopresi di vedere comparire questo villain sui generis, solitamente avversario di altri eroi della Casa delle Idee. A rendere questa presenza ancora più sorprendente è la rivelazione che a interpretare MODOK sarà Corey Stoll, che ha già dato volto a Darren Cross, alias Yellowjacket nel primo Ant-Man. Un dettaglio che ha subito spinto a chiedersi come Darren Cross sia divenuto MODOK. in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Un’ipotesi su come Darren Cross sia divenuto MODOK per Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nel primo Ant-Man, Darren Cross era il protegè di Hank Pym (Michael Douglas), rivelatosi infine un arrivista che dopo essersi impossessato del segreto delle Particelle Pym ha costruito una propria versione della tuta di Ant-Man, dotata di armi micidiali. Nello scontro finale con Scott Lang, Darren veniva sconfitto tramite la manomissione della sua tuta, che lo ridusse a dimensioni quantiche, portando tutti a credere che fosse stato ucciso. Come abbiamo scoperto già dal capitolo successivo delle avventure del piccolo Vendicatore, finire nel Regno Quantico non implica morte certa, come ci ha dimostrato Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), riuscita a sopravvivere per ben 30 anni in questa dimensione.

Il passaggio alla dimensione quantica non è una scienza esatta, come abbiamo sentito dire più volte dagli eroi marveliani. Se Janet è riuscita non solo a sopravvivere ma anche ad acquisire particolari poteri, apparentemente Darren Cross potrebbe non aver avuto la stessa fortuna. In Ant-Man and the Wasp, Hank è sopravvissuto nella sua breve permanenza nel Regno Quantico grazie al rapido intervento della moglie, ma nel caso di Darren si può ipotizzare che il suo esser stato spedito in questa dimensione repentinamente e senza supporto possa avere causato non pochi problemi al villain.

Considerato l’aspetto con cui abbiamo visto Darren ultimamente, viene da pensare che sia stato proprio Kang il Conquistatore a dare all’uomo la sua nuova forma di MODOK, fornendogli questo supporto vitale hi-tech con cui lo vediamo svolazzare nel trailer come metodo di sopravvivenza dopo che gli ambienti tossici del Regno Quantico hanno colpito duramente la sua fisionomia. Nel final trailer del film vediamo Darren seguire fedelmente Kang, arrivando anche ad attaccare Scott e compagni, il che non solo conferma che Kang, per quanto potente, necessita di alleati, ma che tra i due ci sia un rapporto decisamente stretto. Possiamo quindi ipotizzare che Kang abbia salvato Darren trasformandolo in MODOK, e che sia stato proprio Darren a indicare al tiranno del Regno Quantico la possibilità di utilizzare le capacità di Scott per i suoi scopi.

Pur venendo introdotto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, MODOK potrebbe anche seguire un percorso autonomo dalle sorti di Kang. Nei fumetti della Casa delle Idee, MODOK era affiliata al gruppo di supercattivi noti come Intelligencia, che seppure presentati in maniera meno pericolosa, sono stati introdotti nel Marvel Cinematic Universe con She-Hulk: Attorney at Law. Con l’annunciato arrivo nel franchise di un altro personaggio parte di questo gruppo, ossia il Capo (previsto in Captain America: New World Order), possiamo suppore che MODOK avrà un futuro nel Marvel Cinematic Universe ben oltre il suo ruolo come alleato di Kang.

