Ci sono numerosi servizi di streaming per guardare film e serie TV ovunque voi vogliate, ma solo uno permette di vedere in esclusiva tutti i contenuti Apple Originals di grande qualità. Stiamo parlando di Apple TV Plus, il servizio di streaming per tutta la famiglia che, a seconda dell’abbonamento scelto, potrebbe includere anche Apple Music, Apple Arcade, iCloud+ e Apple Fitness+. In questo articolo vi spiegheremo in che modo è possibile abbonarsi al servizio avvisandovi che si tratta di un procedimento molto semplice e veloce che richiede solo piccole attenzioni.

Apple TV Plus: ecco come abbonarsi

I dispositivi supportati e i costi

Prima di spiegarvi i procedimenti per abbonarvi a Apple TV Plus, è giusto un attiamo comprendere i costi e i dispositivi supportati. Allora per utilizzare Apple TV+ è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 6,99 euro al mese e 7 giorni di prova gratuita iniziale (o per 3 mesi se acquistate un nuovo dispositivo Apple e attivate la promozione entro 90 giorni). Con un abbonamento, inoltre, potete godervi fino a 6 stream contemporaneamente. Tuttavia è presente un’altra tipologia di abbonamento denominata Apple One che, con una singola sottoscrizione, permette agli utenti di accedere a ben 5 servizi di Apple: