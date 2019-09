Asterix: arriva la moneta da 2 euro dedicata al personaggio

In occasione del 60° anniversario di Asterix festeggerà verrà messa in circolazione una moneta da 2 euro dedicata proprio al personaggio dei fumetti.

Molti sapranno che nel mese di ottobre Asterix festeggerà ben 60 anni. Per l’occasione, oltre all’uscita di un nuovo fumetto, verrà messa in circolazione una moneta da 2 euro dedicata proprio al guerriero gallico. Non è la prima volta che la Francia decide di coniare monete dedicate a personaggi importanti, anche se spesso vengono realizzate per ricordare personaggi storici o per enti di beneficenza. Invece questa volta è toccato ad Asterix, personaggio immaginario protagonista dell’omonimo fumetto.

Ovviamente le monete saranno disponibili in edizione limitata, infatti saranno solamente 310.000 le copie disponibili. Solitamente, per le altre occasioni erano stati realizzati molti più esemplari, ma in questo caso la Zecca della Francia ha deciso di limitarne ancora di più le copie. Sulla moneta sarà rappresentato il profilo di Asterix con il suo inconfondibile elmo alato. Inoltre saranno presenti anche due numeri romani i quali indicheranno l’anno, il 2019, e gli anni che “compie” il personaggio dei fumetti, 60.

Ricordiamo che Asterix comparve per la prima volta nel numero 1 del settimanale Pilote, esattamente il 29 ottobre del 1959. Dopo la sua comparsa, in tutto il mondo sono stati venduti circa 380 milioni di fumetti e proprio in occasione del suo 60° anniversario uscirà un nuovo albo inedito a lui dedicato, si tratta del numero 38 e in Italia sarà disponibile dal 30 ottobre.

Dunque, presto vedremo il ritorno del minuto guerriero della Gallia, ideato da René Goscinny e Albert Uderzo, in un nuovo numero che si intitolerà La figlia di Vercingetorige. Siete curiosi di scoprire quale nuova avventura dovranno affrontare Asterix e il suo “collega” Obelix? E cosa ne pensate delle monete dedicate al personaggio ideato da Goscinny e Uderzo?