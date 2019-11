Ban and Elaine, Kitsune presenta una statua da “The Seven Deadly Sins”

Ban and Elaine, così si chiama la nuovissima statua in resina in scala 1/6 di Kitsune Statue che presenta la sua seconda proposta dall'anime The Seven Deadly Sins.

Ban and Elaine, così si chiama la nuovissima statua in resina in scala 1/6 di Kitsune Statue. Per questa ditta emergente dalle origini francesi si tratta del terzo prodotto in totale e secondo tratto dall’anime The Seven Deadly Sins – che potete trovare su Netflix completamente in italiano – e ritrare i personaggi di Ban, uno dei famigerati protagonisti nonché uno dei sette peccati capitali ed Elaine, la sua amata.

Ban è uno dei personaggi immaginari protagonisti del Manga/Anime The Seven Deadly Sins. A lui viene affibbiato il peccato dell’avarizia il cui simbolo è la volpe. E’ un personaggio abbastanza fuori dagli schemi e sebbene apparentemente sia sempre allegro ha un passato molto turbolento. Con un passato da bandito alle spalle all’età d 23 anni fa la conoscenza di Elaine nella foresta del re delle fate e qui ottiene le abilità di cui fa uso attualmente. Forza e velocità sono caratteristiche acquisite dopo aver bevuto dalla Fontana dell’Eterna Giovinezza, che tra le altre cose gli ha donato l’immortalità e la capacità di guarire da qualsiasi ferita non importa di quale entità. E’ anche immune ai veleni e non necessita di nutrirsi tuttavia nel tempo è diventato molto abile a cucinare per i suoi amici.

Questa statua avrà un peso di quasi 10kg, verrà rilasciata in edizione limitata e vede come protagonisti Ban ed Elaine all’interno della foresta del Re delle fate. Un bellissimo diorama che ritrae i due protagonisti nel luogo che ha visto nascere il loro amore. Ban, dall’aspetto malinconico fa ritorno nella Foresta del Re delle Fate e avanza con passo deciso verso l’albero sacro per mantenere la sua promessa fatta ad Elaine che ritroviamo seduta sopra un ramo. La statua, che sarà in formato 1/6, ha molte chicche al suo interno, vari easter egg sparsi qua e la che faranno felici gli appassionati che se la porteranno a casa. Dai funghi Matango ai tipici uccelli che vivono in questa foresta, il suo Tesoro Sacro “Courechouse” donatogli dal re Bartra, il libro del vino e per finire la fontana della giovinezza.

La statua al momento è in vendita direttamente dal sito del produttore su kitsunestatue.com al prezzo di 549,00€ con uscita stimata per fine 2020.