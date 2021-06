Batman ’89: Joe Quinones mostra il nuovo costume

Joe Quinones, il disegnatore di Batman ’89, ha voluto mostrare ai fan tramite alcuni disegni preparatori il nuovo costume di Batman, che avrebbe dovuto indossare Michael Keaton nell’ipotetico Batman 3 di Tim Burton.

Oltre al “costume perduto” dell’uomo pipistrello, l’artista ha pubblicato anche uno schizzo raffigurante la Bat-Caverna, al cui interno è possibile vedere altri costumi nelle teche e la silouette dell’iconica Bat-Mobile.

Scritto da Sam Hamm e illustrato da Quinones, Batman ’89 è la prima serie di fumetti digitale che segue le avventure della versione di Michael Keaton dell’uomo pipistrello, in continunity col Batman del 1989 del regista Tim Burton e col suo sequel del 1992 Batman Returns. L’uscita è prevista per il 27 luglio.

Dopo Batman Returns, infatti, Burton avrebbe dovuto dirigere un terzo film live-action di Batman sempre con Keaton. Tuttavia, il progetto alla fine si è poi trasformato in Batman Forever del 1995, con il compianto Joel Schumacher come regista e Burton relegato a produttore. Sebbene tecnicamente sia un sequel, Batman Forever agisce più come una sorta di “soft reboot“, nel quale sono stati cambiati diversi attori protagonisti, incluso lo stesso Batman che ha preso le sembianze di Val Kilmer. Molti anni dopo, però, le foto del prototipo del costume dell’ipotetico Batman 3 sono emerse online, scatenando la fantasia dei fan su cosa potrebbe esser stato e, in un certo senso, lanciando l’idea per il sequel a fumetti.

Keaton's unused Batsuit design for Batman Forever. Man, that's a deep cut! pic.twitter.com/5qDgTPxOHL — Mindd Kidzag (@MinddKidzag) June 4, 2021

Insieme a Batman ’89, è stato anche annunciato Superman ’78, che sulla stessa falsariga del primo e insieme a Batman ’66 (ispirata alla mitica serie TV con Adam West) e Wonder Woman ’77 (ispirata alla serie TV con Linda Carter), seguirà le avventure del Superman interpretato dal compianto Christopher Reeve, a cavallo tra il primo e il secondo film diretti da Richard Donner, e ne amplierà la mitologia. Superman ’78 sarà scritta da Robert Venditti (Hawkman, Superman: Man of Tomorrow) e disegnata da Wilfredo Torres (Batman ’66).