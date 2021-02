Batman ’89 e Superman ’78 – le nuove serie DC ci riportano al cinema

Nella tarda serata di ieri, DC ha annunciato due progetti interessanti: Batman ’89 e Superman ’78. Le due serie infatti, come suggeriscono i titoli, fungeranno da ideali sequel del Batman di Tim Burton e del Superman con protagonista il compianto Christopher Reeve ampliando così gli universi narrativi delle due pellicole cult in una operazione simile a quanto fatto qualche anno fa con Batman ’66 (ispirata alla mitica serie TV con Adam West) e Wonder Woman ’77 (ispirata alla serie TV con Linda Carter).

Batman ’89 e Superman ’78 – i dettagli

Batman ’89 sarà scritta da Sam Hamm (sceneggiatore delle pellicole di Tim Burton) e disegnata da Joe Quinones (Dial H for Hero).

La serie riprenderà la narrazione esattamente da dove si era fermata 30 anni fa con Batman Returns del 1992 ignorando i sequel di Joel Schumacher. Vedremo quindi sia “Michael Keaton” che “Michelle Pfeiffer” riprendere i rispettivi ruoli di Batman e Catwoman mentre assisteremo alla trasformazione di Harvey Dent (interpretato da Billy Dee Williams) in Due-Facce e all’esordio di Robin.

Eccovi alcuni studi preparatori del disegnatore:

Superman ’78 sarà scritta da Robert Venditti (Hawkman, Superman: Man of Tomorrow) e disegnata da Wilfredo Torres (Batman ’66).

La serie sarà ambientata fra il primo ed il secondo film diretti da Richard Donner riprendendone lo stile narrativo oltre che ovviamente l’ambientazione. Mentre gli abitanti di Metropolis sono ammaliati dalle incredibili abilità di Superman, Lois Lane è sempre più intenzionata a scoprire l’identità dell’Azzurrone.

Eccovi alcuni studi preparatori del disegnatore:

Batman ’89 e Superman ’78 debutteranno il prossimo 27 luglio in formato digital first. Ad agosto invece debutteranno in formato cartaceo in 6 albi che raccolgono due capitoli digitali ciascuno mentre ad ottobre e novembre usciranno negli Stati Uniti due lussuosi volumi cartonati che raccoglieranno le miniserie.