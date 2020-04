Batman Black & White: ecco come DC affronterà il blocco delle uscite?

Nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente la voce che DC starebbe per riportare uno dei suoi più grandi successi in termini di riscontro di critica ovvero Batman Black & White che ritornerebbe come serie digital first e sarebbe la prima contro misura per un blocco delle uscite che potrebbe protrarsi almeno fino all’estate, si parla addirittura di agosto, come vi avevamo prontamente riportato qualche giorno fa.

La serie quindi inizierebbe ad uscire regolarmente entro poche settimane al fianco di altri titoli come Batman The Adventures Continue e Teen Titans Go.

Batman Black & White venne ideata dall’editor Mark Chiarello nel 1996 – con l’aiuto di Mike Carlin e Scott Peterson – e la serie, antologica, prevedeva storie brevi da massimo 8 pagine in bianco e nero modellate sull’antologica Creepy della E.C. Comics.

La serie fu un successo clamoroso visti i nomi coinvolti che spaziavano dai talenti americani fino a quelli europei e addirittura nipponici fra cui Ted McKeever, Bruce Timm, Joe Kubert, Archie Goodwin, José Antonio Muñoz, Walter Simonson, Richard Corben, Kent Williams, Neil Gaiman and Simon Bisley, Katsuhiro Otomo, Brian Bolland e Bill Sienkiewicz.

Batman Black & White sarebbe poi tornata prima come appendice a metà anni 2000 della serie Batman: Gotham Knights e poi nel 2013/2014 per un’altra manciata di storie inedite.

La voce è sicuramente interessante sia perché DC starebbe effettivamente approntando qualcosa per evitare la stagnazione del mercato con il suo personaggio più importante anche in termini di vendite e sia perché il progetto messo in piedi a quanto pare molto velocemente ha trovato subito a disposizione una serie di scrittori e disegnatori pronti a rimettersi al lavoro.

Si tratterebbe infatti soprattutto di freelance e/o di tutti quei team creativi a cui era stato chiesto di fermarsi anche se le serie a cui stavano lavorando erano state già approvate e avanti nella lavorazione fra queste sicuramente alcune del famigerato rilancio 5G che, con il passare delle settimane, si sta sempre più ridimensionando.