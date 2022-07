Panini DC Italia annuncia che Batman: Gotham Knights Città Dorata, il prequel a fumetti del videogioco in uscita ad ottobre, uscirà in contemporanea con gli Stati Uniti a partire dal prossimo 25 ottobre.

Batman: Gotham Knights Città Dorata sarà una miniserie di 6 numeri mensili. All’interno di ogni albo vi sarà un codice che permetterà di riscattare oggetti esclusivi di gioco. Insieme al primo numero i lettori riceveranno l’esclusiva BOSO22 Batcycle Skin, già disponibile sin dall’uscita del gioco. Inoltre i lettori che acquisteranno tutti e sei i numeri potranno sbloccare un settimo oggetto molto speciale. La miniserie sarà scritta da Evan Narcisse (Gen: LOCK, Rise of the Black Panther) e disegnato da ABEL (Harley Quinn).

In questo prequel a fumetti leggeremo di un misterioso virus si diffonde a Gotham City e trasforma le vittime, i cui occhi assumono uno strano colore giallo, in individui propensi al furto, al saccheggio e a violenti scoppi di rabbia. Batman, durante l’ultima indagine precedente alla sua morte, tenterà di contenere la diffusione del virus e di scoprirne le origini. Ma questa non è la prima volta in cui la città è stata costretta ad affrontare un’epidemia analoga. La storia principale procede in parallelo con vari flashback ambientati nella Gotham del 19° secolo dove, come scopriranno il Cavaliere Oscuro e i suoi alleati, si muoveva il Fuggitivo, uno dei primi vigilanti mascherati a operare a Gotham City.

A proposito di Batman: Gotham Knights

Batman: Gotham Knights è un action RPG open world che sarà disponibile per Playstation 5, X-Box Series X|S e PC a partire dal 25 ottobre. Il videogioco è stato sviluppato da Warner Bros. Games Montréal e consentirà ai giocatori di mettersi nei panni di Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, una nuova squadra di abilissimi supereroi destinati ad assumere il ruolo di protettori di Gotham City dopo la morte di Batman.