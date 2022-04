Cercare la storia delle origini dei personaggi dei fumetti non è mai semplice, specialmente quando alle spalle decenni di avventure come nel caso del Crociato di Gotham. Nel corso della sua lunga vita editoriale, Batman, come molti altri personaggi del mondo del fumetto supereroico, ha visto le proprie origini venire riscritte in diverse occasioni, seguendo un percorso di avvicinamento del personaggio alle nuove suggestioni del periodo. Un costante rinnovamento che ha visto in Batman – Terra Uno Cofanetto uno degli esempi più affascinanti e contemporanei della ridefinizione del mito del Cavaliere Oscuro.

Se pensiamo alle origni di Bats, tutti abbiamo ben presenti la tragedia che ha dato vita alla crociata di Bruce Wayne come eroe di Gotham. Diversi autori nel corso degli anni hanno dato nuova forma all’eroe gothamita, ma con Batman – Terra Uno si ha la sensazione di assistere a una maggior razionalizzazione della figura del Pipistrello, privandola in parte di una sua aura mitologica per inserirlo maggiormente nella cruda realtà contemporanea. Non stupisce che al timone di questo avvincente arco narrativo, recentemente riproposto da Panini DC Italia in un imperdibile cofanetto, ci siano Geoff Johns e Gary Frank. Nome caro ai lettori di casa DC, Johns è l’autore delle nuove origini di diversi personaggi della casa editrice, come Shazam o Lanterna Verde, occasioni in cui la narrativa dell’autore ha trovato una felice sinergia tra rispetto dell’identità primigenia dei personaggi e la necessità di adattarli a una nuova generazione di lettori.

Batman – Terra Uno Cofanetto, come riscrivere le origini del Cavaliere Oscuro

Batman era, probabilmente, il personaggio che rappresentava la sfida più ardua. Sin dalla sua genesi, il Pipistrello è il più umano di questo pantheon supereroico, privo di superpoteri ma spinto a perseguire la propria crociata animato da una sete di vendetta interiore e sostenuto dalle proprie doti di detective e combattente, affinate al limite dell’impossibile, ma sempre profondamente umane. Leggendo i tre volumi che compongo Batman – Terra Uno Cofanetto, si percepisce come Johns abbia voluto appellarsi proprio a questa natura estremamente umana di Batman, andando oltre quello che è il mito dell’eroe invincibile, dando maggior risalto all’uomo sotto il cappuccio.

La visione di Johns si profila come una origin story che si discosta profondamente dalla tradizione del Cavaliere Oscuro, offrendoci una versione di Batman che perde gran parte della sua aura eroica, lasciando emergere una vena di cinica umanità, che traspare non solo nel ritratto di Bruce Wayne, ma anche nell’immagine data dei comprimari più vicini al Pipistrello. Non un tradimento del canone del personaggio, quanto una volontà autoriale di raccontare le origini emotive di Batman, mostrandolo già in attività da qualche tempo, ma ancora acerbo, lontano da quel vigilante mascherato dalle doti infallibili con cui siamo abituati a confrontarci.

Stupisce il lettore che nelle prime tavole Batman fallisca miseramente un salto tra due tetti, precipitando rovinosamente in strada. Sembra un’antitesi narrativa rispetto ai canoni classici del personaggio, eppure in questo primo impatto con Batman – Terra Uno Cofanetto si racchiude la grammatica del racconto di Johns, libero, sfruttando il mai troppo glorificato concpet del multiverso, di esplorare nuove possibilità per l’eroe di Gotham. E il suo occhio si rivolge agli esordi, ai primi passi di un giovane animato da un maelstrom emotivo di rabbia e vendetta, illuso di perseguire un fine nobile ma inizialmente mosso da una greve furia che ne impedisce la lucida esecuzione.

Gotham è governata dal sindaco Oswald Cobblepot, connivente con la mala cittadina e a capo di una città corrotta, capace di imbavagliare anche la polizia. Come nel caso di James Gordon, poliziotto veterano che vive seguendo le regole non scritte di una convivenza remissiva con la criminalità, regola di sopravvivenza che cerca di insegnare al suo nuovo partner, Harvey Bullock, che fatica a comprendere questa silenziosa omertà. A scardinare queste sicurezze della società gothamita è la presenza di Batman, vigilante mal tollerato dalla polizia, che sembra deciso a porre fine a questo impero criminale. Una missione che avrà un profondo impatto anche sulle vite di altri individui, portando a una rivoluzione in seno a Gotham che diverrà sempre più la città del Pipistrello.

Pur vantando la presenza di personaggi simbolo del mito del Cavaliere Oscuro, Batman – Terra Uno Cofanetto ha il merito di cercare un maggior realismo, non solo dal punto di vista del ritratto eroico del personaggio, quanto della dimensione emotiva. Le pulsioni di Bruce Wayne sono animate da una sete di vendetta poco nobile, accompagnata da un Alfred Pennyworth cinico e disincantato, lontano dal compassato maggiordomo e più vicino a una figura da mentore disilluso e impietoso. Johns si fa interprete perfetto di queste variazioni, le cuce su personaggi noti dai lettori offrendo una diversa interpretazione che affascina, colpisce per il suo crudo realismo, per la sua umana coerenza. I personaggi ritratti in Batman – Terra Uno sono ferocemente autentici, animati da un’umanità tutt’altro che eroica, ma stanca e sofferente, anime perdute in una città che mastica e sputa i cittadini inermi senza remore. L’ascesa di Batman non è il percorso dell’eroe tradizionale, ma una marcia sfiancante tra amarezza e delusione, dove personaggi come Killer Croc assumono una connotazione da vittima, con una straziante poetica che esalta l’anima tormentata e dannata fagocitata nella maledetta Gotham.

Oltre l’eroe, l’uomo

A sostenere la poetica di Johns è Gary Frank, con l’apporto di John Sibal alle chine e Brad Anderson ai colori. Il risultato è una vena narrativa visivamente avvincente, sporca nel suo ritrarre una città viziata popolata da personaggi odiosi, ebbri di potere esibito con espressioni strafottenti e ostentazione di un potere intoccabile. Frank riesce a cogliere queste componenti emotive trasmettendole al meglio nelle posture delle figure, contrapponendole all’apparente inadeguatezza di Batman, specie nelle prime parti di Batman – Terra Uno. Dove si apprezza maggiormente il tono emotivo delle tavole non è nella dinamica degli scontri, quanto nel ritratto viscerale dei personaggi, nelle espressioni che mutano progressivamente con l’incedere della storia e la presa di coscienza di ognuno del proprio ruolo nell’ecosistema gothamita. Una valorizzazione emotiva che trova nella colorazione di Anderson un elemento di rafforzo, con tinte capaci di trovare una perfetta coesione con le ombre che si annidano in Gotham, toccando con forza le corde emotive del lettore.

Batman – Terra Uno Cofanetto è, probabilmente, la versione più grounded delle origini di Batman, un racconto di graffiante e urticante realismo che ci offre la più appassionante ascesa del ruolo del Pipistrello. Non stupisce che sia stato questo ciclo a ispirare la più recente declinazione cinematografica del Cavaliere Oscuro, divenendo il pilastro narrativo su cui Matt Reeves ha costruito il suo The Batman, e probabilmente il suo futuro Bat-verse.

Panini DC Comics raccoglie la visione di Johns in un bel cofanetto, in cui sono contenuti tre volumi che raccolgono l’intero arco di Batman – Terra Uno Cofanetto. Presentati in un’edizione cartonata di buona fattura, i tre volumi riportano le tavole di Frank stampate su carta brevimano liscia su cui risaltano le tinte di Anderson, in un formato tradizionale in cui i dettagli del disegno di Frank sono pienamente rispettati. Pur essendo acquistabili separatamente, il consiglio è di concedersi il lusso del cofanetto di Batman – Terra Uno, realizzato in cartoncino duro e impreziosito da una grafica che riprende il tono della narrativa di Johns. Una declinazione moderna e contemporanea di uno degli eroi simbolo del fumetto supereroico.