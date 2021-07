Beastars: nuovi episodi in arrivo

Ritorno ancora una volta Legoshi, Haru, Louis e tutti gli altri personaggi antropomorfi del mondo di Beastars creato da Paru Itagaki. La serie anime infatti, le cui due prime stagioni sono disponibili su Netflix, proseguirà con altri episodi.

Beastars: la serie anime prosegue

A dare la notizia lo studio Orange che ha sviluppato l’anime sul suo account Twitter ufficiale, sul quale ha confermato che la serie proseguirà con un nuovo arco narrativo:

Paru Itagaki ha condiviso un’illustrazione sul suo account Twitter per commemorare il lieto evento e per ringraziare i fan:

Beastars: il manga e l’anime

Beastars di Paru Itagaki è stato serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten da settembre 2016 fino allo scorso 8 ottobre. Conclusa con capitolo 196, la serie si compone di 22 volumi e in Italia è pubblicata da Planet Manga insieme al manga spin-off Beast Complex, di cui potete leggere la recensione a questo nostro articolo.

Chi ha paura del lupo cattivo? Di sicuro tutti gli erbivori dell’istituto Cherryton, che nel sensibile Legoshi vedono solo una minaccia pronta a ghermirli. Così quando a scuola l’alpaca Tem viene ucciso, i sospetti ricadono su di lui…Riuscirà il lupo Legoshi a smentire i pregiudizi e a ottenere giustizia?

Paru Itagaki lancerà anche un nuovo manga intitolato Sanda nel prossimo numero della rivista di Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten il 21 luglio.

Per quanto riguarda le due stagioni anime, la prima è sbarcata su Netflix il 13 marzo 2020 mentre la seconda il 15 luglio 2021.

L’anime è diretto da Shinichi Matsumi (Pom Poko, Porco Rosso, Rurouni Kenshin e Rage of Bahamut Genesis) presso Studio Orange (Land of the Lustrous, Dimension W). Nanami Higuchi (Little Witch Academia, Ninja Slayer From Animation) si è occupato delle sceneggiature, Nao Ootsu (Banana Fish) ha curato il character design, Eiji Inomoto (Ghost in the Shell Arise) ha curato la CGI, mentre Satoru Kousaki (Oreimo) ha composto la colonna sonora.

