Dopo innumerevoli speculazioni sul futuro di Superman all’interno dell’attuale DCEU, finalmente è arrivata la conferma: Henry Cavill tornerà a vestire i panni dell’uomo d’acciaio. Ad annunciarlo è stato Dwayne “The Rock” Johnson durante il tour promozione di Black Adam, spiegando come si sia trattato di un lungo procedimento e di come la vecchia leadership della Warner avrebbe voluto andare in una direzione completamente diversa.

Henry Cavill al San Diego Comic-Con

Dwayne Johnson a ruota libera sul ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman

“Il suo ritorno è importante non soltanto per il mondo di Black Adam, ma per l’intero universo DC. Lo abbiamo fatto per i fan. Tante conversazioni telefoniche, incontri, ci sono voluti ben sei anni per riuscire a portare a termine questa trattativa. Molti ai piani alti dicevano di no e continuavano a non volere il suo ritorno. Adesso che la vecchia leadership non c’è più siamo pronti a inaugurare una nuova era nell’universo DC” ha spiegato Dwayne Johnson in una recente intervista. L’attore non aveva nascosto i suoi apprezzamenti nei confronti di Henry Cavill, definendolo il “Superman di questa generazione” durante il panel di Black Adam al San Diego Comic-con di quest’anno.

Cavill e Johnson condividono la stessa agente e sono da anni grandi amici. L’ex campione della WWE ha anche più volte stuzzicato i fan su un possibile scontro sul grande schermo tra Black Adam e Superman. Prima della fusione tra Warner Bros. e Discovery l’uomo d’acciaio era apparso in Shazam! e nella serie TV Peacemaker senza però essere mai inquadrato in pieno volto. A quanto pare, dunque, con il nuovo vertice le cose sembrerebbero essere cambiate in positivo.

For those who doubt Rocks influence in getting Superman back, he explains he started working on this 6 years ago, for 6 years the old leadership at WB kept saying no to it. Shazam was always guaranteed let’s be real. But Superman? Old regime had no care for him. pic.twitter.com/GTvxW8MtCN — AJ ️‍ | #FlashPack (@AjepArts) October 14, 2022

Black Adam uscirà nelle sale il 20 ottobre. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Il film sarà legato a doppio filo con Shazam!,e narrerà le origini dell’anti-eroe: Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.