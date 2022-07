Dwayne “The Rock” Johnson è stato grande protagonista del San Diego Comic-Con dove ha mostrato al pubblico in sala il nuovo trailer di Black Adam, entrando in grande stile con tanto di costume dell’antieroe DC Comics. L’attore ha anche avuto il tempo di elogiare Henry Cavill, definendolo il Superman della nostra generazione.

The Rock (Black Adam) elogia Henry Cavill

Intervistato ai microfoni di ComicBook.com immediatamente dopo il panel, The Rock ha così dichiarato:

“Henry è un grande amico e un Superman fenomenale. Anzi, secondo me è il Superman della nostra generazione con tutto il rispetto per gli attori del passato. Ogni volta che lo vedo beviamo della tequila assieme e penso sempre che abbia le fattezze e la presenza dell’uomo d’acciaio. E poi la mia business partner di lunga data, Dany Garcia, è stata una sua grande sostenitrici per molto tempo”.

Nei giorni precedenti all’evento si era a lungo ipotizzata una presenza di Henry Cavill, ma così non è stato. Il suo futuro nei panni dell’uomo d’acciaio rimane dunque ancora incerto (al momento la sua ultima apparizione risale alla Zack Snyder’s Justice League, uscita lo scorso anno su HBO Max).

Sempre durante il panel, The Rock ha risposto in maniera criptica alla domanda di un fan su chi avrebbe vinto in un potenziale scontro tra Superman e Black Adam. L’attore si è limitato a dire che tutto sarebbe dipeso da chi avesse interpretato l’uomo d’acciaio. Era stato sempre The Rock a stuzzicare in passato un cameo di Superman in Black Adam.

Black Adam uscirà nelle sale il 20 ottobre. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate.