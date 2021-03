Black Adam – data di uscita, trama, trailer e cast

Black Adam è stato presentato ufficialmente lo scorso agosto durante il DC Fandome. Protagonista della pellicola sarà Dwayne “The Rock Johnson”.

Come i lettori di comics ben sapranno, Black Adam è una delle nemesi di Shazam. Si tratta di fatto del campione precedente scelto dal mago prima di Billy Batson.

Ma cosa accadrà quando uno degli essere più potenti dell’Universo DC si sveglierà da un sonno millenario? Semplice, cambierà per sempre la gerarchia di poteri perché si tratta di uno dei più potenti anti-eroi dell’universo DC e mentre gli eroi moderni devono essere morigerati quando si tratta di combattere i cattivi o chi si mette sulla loro strada, Black Adam invece è solito scatenare la sua furia!

Dwayne “The Rock Johnson” è stato scelto per interpretare il personaggio addirittura nel 2014 ma il film ha subito diversi rimaneggiamenti e ritardi nella lavorazione.

L’attore ha dichiarato:

Se potessi scegliere un personaggio con cui condividere lo schermo, direi Wonder Woman, ho molto rispetto per lei e credo formerebbe con Black Adam un’accoppiata perfetta, l’altra parte di questa risposta riguarda Superman. Ho sempre pensato che sarebbe fantastico uno scontro con Superman, sono molto simili sul piano della forza. A fine giornata, potrebbero magari diventare amici, o forse no… Black Adam sarà comunque uno spietato custode della giustizia.

La trama

La pellicola, sarà legata a doppio filo con Shazam!,e narrerà le origini di Black Adam, rimasto prigioniero per oltre 5.000 anni nella antichissima nazione mediorientale (immaginaria) del Kahndaq. Purtroppo non abbiamo ulteriori dettagli della trama né come Black Adam si sveglierà dal suo sonno millenario né quale sarà il coinvolgimento degli altri personaggi o chi sarà l’antagonista della pellicola.

Il cast

Black Adam vedrà Dwayne “The Rock” Johnson vestire i panni dell’antieroe per eccellenza dell’universo DC.

Del cast fanno parte anche: Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria, Voyagers), attrice non-binaria e non caucasica, che è stata scelta per interpretare Maxine Hunkel ovvero la giovane eroina Cyclone.

Maxine Hunkel è la nipote di Ma Hunkel, storico membro onorario della Justice Society of America. La donna è stata la prima Red Tornado e fungeva nella storie della Golden Age del gruppo da tuttofare per gli eroi nel loro quartier generale di Battery Park a New York. Maxine invece venne rapita e sottoposta a degli esperimenti quando era molto piccola, divenuta adolescente aveva poi sviluppato abilità metaumane che la rendono capace di manipolare le correnti d’aria e le onde sonore.

È uno dei membri più giovani della JSA essendo di fatto una eroina di seconda generazione.

Sarah Shahi nei panni di una non meglio specificata “professoressa universitaria che guida le forze rivoluzionarie del Kahndaq”. Dopo l’annuncio della ufficializzazione del cast si è ovviamente subito avviata la macchina delle speculazione le quali sostengono che una descrizione così generica del personaggio di Sarah Shahi in realtà potrebbe nascondere il casting di Isis, compagna di Black Adam e introdotta per la prima volta nella serie televisiva The Secrets of Isis interpretata da Joanna Cameron e andata in onda fra il 1975 e il 1977 durante il blocco del sabato mattina intitolato The Shazam!/Isis Hour.

Già confermati infatti Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, eroe capace di controllare la sua struttura molecolare aumentando dimensioni, forza e resistenza. Questa versione del personaggio dovrebbe rifarsi a quella creata da David S. Goyer e James Dale Robinson apparsa per la prima volta in JSA Secret Files #1 del 1999.

Aldis Hodge (Leverage, Hidden Figures, Straight Outta Compton, Underground) che interpreterà Hawkman nella pellicola. Uno dei personaggio più pittoreschi, e complicati, della mitologia DC fu creato da Gardner Fox e Dennis Neville debuttando nel 1941 su Flash Comics #1.

Pierce Brosnan è l’ultimo in linea temporale ad aggiungersi al cast del film, con le riprese che prenderanno il via ad aprile, nel ruolo di Kent Nelson ovvero il mistico Doctor Fate.

Lo staff

Black Adam sarà diretto da Jaume Collet-Serra (The Shallows, The Commuter) mentre la sceneggiatura è firmata da Adam Sztykiel (Rampage, Scoob). I produttori sono Dwayne “The Rock” Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn.

Quando uscirà Black Adam?

Black Adam è nelle sale il 29 giugno 2022 come da spettacolare annuncio fatto dallo stesso Dwayne “The Rock” Johnson nella celebre Times Square a New York lo scorso 28 marzo.

Il film era precedentemente atteso nelle sale a dicembre 2021 ma le riprese e la lavorazione è slittata, come facilmente intuibile, a causa dell’emergenza socio-sanitaria causata dal Coronavirus. Per il momento non si conosce la data di uscita italiana del film.