Black Adam, il nuovo tanto atteso adattamento cinematografico dei fumetti DC con protagonista Dwayne Johnson ha finalmente fatto il suo debutto nelle grandi sale. Il film in uscita al cinema porta lo spettatore a seguire le vicende di Teth-Adam che, dopo essere tornato in libertà dopo la sua prigionia, è pronto a scatenarsi per ottenere giustizia nel mondo moderno. La loro gestione non sarà però così semplice, non bastano i superpoteri per essere un supereroe! Per esserlo, è necessario avere anche nobili intenzioni! Per l’occasione, Panini DC Italia propone a tutti gli appassionati una serie di fumetti in grado di sviscerare più nel dettaglio il personaggio di Black Adam. Scopriamo insieme maggiori dettagli!

I migliori fumetti di Black Adam

Black Adam: I file della Justice Society

La prima proposta che vogliamo presentarvi in occasione dell’arrivo nelle sale del lungometraggio e l’opera di Cavan Scott, Black Adam: I file della Justice Society. In questo volume, il gruppo una volta guidato dal prode Hawkman è ormai sciolto da tempo, ma una serie di eventi spingerà eroi vecchi e nuovi a unirsi in una nuova versione della squadra! Siete pronti a fare la conoscenza di Cyclone e Atom Smasher? Black Adam: I file della Justice Society sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 27 ottobre 2022 al prezzo consigliato di 26 euro. Il volume cartonato è composto da 208 pagine a colori.

Black Adam/JSA: Regno oscuro

Si continua poi con Black Adam/JSA: Regno oscuro, l’opera scritta da Geoff Johns e disegnata dai maestri Rags Morales e Don Kramer. Grazie a questo volume tutti gli appassionati lettori hanno la possibilità di viaggiare all’interno di una delle saghe più celebri e drammatiche del grande gruppo di eroi della Justice Society America. Dopo aver portato la sua personale idea di giustizia nel Kahndaq, Black Adam cerca di allargare la sua sfera di influenza nei territori vicini. Il volume è cartonato è composto da 152 pagine a colori ed è disponibile sul mercato al prezzo consigliato di 18 euro.

Black Adam: Ascesa e caduta di un impero

La terza proposta vede la firma di Geoff Johns: Black Adam: Ascesa e caduta di un impero. Anche questo volume, così come il precedente, è considerato da tutti gli appassionati come una pietra miliare dedicata all’antieroe. La storia vi porta dentro un mondo temporaneamente senza Batman, Superman e Wonder Woman. In questo arco temporale il regno del Kahndaq prospera sotto il suo potente sovrano ma, quando la freccia di Cupido colpirà il suo cuore, nulla potrà fermare la passione. Black Adam: Ascesa e caduta di un impero è un’epopea che raccoglie in un singolo volume artisti del calibro di Keith Giffen, Dan Jurgens e Giuseppe Camuncoli. Il volume cartonato è composto dalla bellezza di 360 pagine a colori tutte da scoprire e il prezzo sul mercato consigliato è di 34 euro.

Black Adam: L’era oscura

Andiamo ora avanti con le proposte presentandovi Black Adam: L’era oscura, un’epica avventura che vede al centro l’ambiguo ex membro della Justice Society America alle prese con potenti forze sovrannaturali. Riuscirà Black Adam ad affrontare questa minaccia? E poi ancora, riuscirà a superare la perdita della propria sposa Isis? Alla scrittura di Black Adam: L’era oscura troviamo il nome di Peter J. Tomasi (noto anche per aver lavorato a Batman & Robin, Superman), mentre i disegni sono a cura di Doug Mahnke (noto per aver lavorato anche a Superman e Green Lantern). Il volume cartonato è composto da 144 pagine a colori e il suo prezzo di vendita consigliato è di 18,00 euro.

Future State: Shazam!/Black Adamù

Passiamo ora all’ultima proposta dedicata ai fumetti di Black Adam a questa speciale carrellata che siamo certi potrà tenervi compagnia per tantissime ore, per un vero e proprio viaggio alla scoperta di Black Adam. Il quinto volume che andiamo a proporvi è Future State: Shazam!/Black Adam, il l’opera ideale per chi volesse sapere che ruolo avranno Shazam! e Black Adam nell’avvenire dell’Universo DC. Preparatevi dunque a scoprire il futuro di Black Adam, leader del pianeta Kahndaq nell’853° secolo, mentre Tim Sheridan ed Eduardo Pansica mostrano la verità dietro al sacrificio che Billy Batson ha fatto per imprigionare un male supremo, che nemmeno lui è riuscito a sconfiggere. Il volume cartonato è composto da 152 pagine a colori e viene proposto al prezzo consigliato di 15,00 euro.

Black Adam con Dwayne Johnson

In concomitanza del debutto nelle sale cinematografiche del film DC Black Adam, noi di Cultura Pop abbiamo preso parte in esclusiva al red carpet della premiere britannica tenutasi qualche giorno fa a Londra. Per l’occasione abbiamo avuto modo di intervistare alcuni componenti del cast e i produttori di questo lungo partito ben 15 anni fa.

Il cast e la produzione del film

Black Adam, già disponibile nelle sale italiane, vede tra i protagonisti, accanto a Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Mo Amer, Bodhi Sabongui, e Pierce Brosnan. Il film è diretto da Jaume Collet-Serra, mentre i produttori sono Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia e lo stesso Dwayne Johnson con la co-produzione di Jennifer Conroy. Richard Brener, Toby Emmerich, Walter Hamada, Geoff Johns, Eric McLeod, Dave Neustadter, Chris Pan, Adam Schlagman e Scott Sheldon sono i nomi dei produttori esecutivi.

Infine, alla scritture della sceneggiatura troviamo le firme di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani (basata sul lavoro svolto da Bill Parker e C.C. Beck.

