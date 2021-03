Black Adam – le riprese iniziano ad aprile

Hiram Garcia, il produttore di Black Adam, ha confermato in una recente intervista che le riprese del film partiranno finalmente ad aprile in Georgia. Inizialmente previste a luglio scorso, le riprese vennero posticipate a causa dell’emergenza socio-sanitaria provocata dall’epidemia di Covid-19 facendo inevitabilmente slittare l’uscita del film che attualmente è posticipato a data da destinarsi.

Ricordiamo che Black Adam vedrà Dwayne “The Rock” Johnson vestire i panni dell’antieroe per eccellenza dell’universo DC.

Queste le parole di Garcia:

Inizieremo presto le riprese, ad aprile in Georgia, lontano eppure vicini a casa. Siamo davvero entusiasti, finalmente tutto si sta mettendo in moto e siamo carichissimi. Ovviamente sapete già quanta passione abbiamo tutti per questo progetto. È davvero speciale per tutti noi, non solo Black Adam ma anche la JSA e tutti questi personaggi che introdurremo sul grande schermo per la prima volta. Quello che vogliamo fare è… ci è dispiaciuto dover fermare i lavori a causa del Covid-19, come tutti del resto, ma questa pausa forzata ci è servita per organizzarci meglio ed ora siamo più che pronti.

Black Adam, il cast

Oltre a Dwayne “The Rock” Johnson, nel cast compariranno: Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria, Voyagers), attrice non-binaria e non caucasica, che è stata scelta per interpretare Maxine Hunkel ovvero la giovane eroina Cyclone.

Sarah Shahi nei panni di una non meglio specificata “professoressa universitaria che guida le forze rivoluzionarie del Kahndaq”. Dopo l’annuncio della ufficializzazione del cast si è ovviamente subito avviata la macchina delle speculazione le quali sostengono che una descrizione così generica del personaggio di Sarah Shahi in realtà potrebbe nascondere il casting di Isis, compagna di Black Adam e introdotta per la prima volta nella serie televisiva The Secrets of Isis interpretata da Joanna Cameron e andata in onda fra il 1975 e il 1977 durante il blocco del sabato mattina intitolato The Shazam!/Isis Hour.

Già confermati infatti Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, eroe capace di controllare la sua struttura molecolare aumentando dimensioni, forza e resistenza. Questa versione del personaggio dovrebbe rifarsi a quella creata da David S. Goyer e James Dale Robinson apparsa per la prima volta in JSA Secret Files 1 del 1999.

E Aldis Hodge (Leverage, Hidden Figures, Straight Outta Compton, Underground) che interpreterà Hawkman nella pellicola. Uno dei personaggio più pittoreschi, e complicati, della mitologia DC fu creato da Gardner Fox e Dennis Neville debuttando nel 1941 su Flash Comics #1.

Dopo Cyclone, Atom Shasher e Hawkman, all’appello manca solo Doctor Fate fra gli eroi annunciati fra i protagonisti della pellicola.

Era stato il protagonista Dwayne “The Rock” Johnson a presentare Black Adam lo scorso agosto al DC FanDome. La pellicola, legata a doppio filo a Shazam!, narrerà le origini di Black Adam, rimasto prigioniero per oltre 5.000 anni in Kahndaq. Uno degli esseri più potenti dell’Universo DC, a differenza degli eroi moderni che devono essere morigerati, si risveglierà proprio a scatenare la sua furia. Il progetto, ha confermato l’attore, è stato messo in cantiere più di 10 anni fa.