Black Clover – termina l’anime, annuncio in arrivo

Con un annuncio davvero a sorpresa, nella giornata di ieri, tutti i canali ufficiali social e non solo di Black Clover hanno annunciato che l’anime si concluderà il prossimo 30 marzo con l’episodio 170.

È stato inoltre annunciato che al termine dell’ultimo episodio verrà fatto un importante annuncio. Voci di corridoio parlano di un possibile lungometraggio sullo stile di quanto fatto con Demon Slayer.

Eccovi la sinossi della serie:

In un mondo permeato di magia, due neonati, Asta e Yuno, vengono abbandonati sugli scalini di una chiesa. Yuno possiede un potere magico straordinario, mentre Asta è l’unica persona al mondo senza alcun talento magico. A quindici anni, sostengono la prova che li porterà a ricevere il loro grimorio, un libro di magia che serve ad amplificare i poteri del proprietario. Yuno ottiene un grimorio estremamente raro, ma a sorpresa anche Asta riceve un grimorio… particolare. I due amici e rivali sono pronti a sfidarsi per diventare Imperatore Magico. Non arrendersi mai, questa è la vera magia!

Black Clover è sviluppata da Studio Pierrot. Nello staff fiurano: Tatsuya Yoshihara (Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!) alla regia; Kazuyuki Fudeyasu (Is the order a rabbit?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night) alle sceneggiature; Itsuko Takeda (Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) e Kumiko Tokunaga (Kingdom) al character designer; Minako Seki (The Silver Guardian, Kingdom) alla colonna sonora.

Black Clover – l’anime e il manga in Italia

In Italia il manga di Black Clover, scritto e disegnato da Yuki Tabata e ancora in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump, è pubblicato da Planet Manga. Sempre Planet Manga pubblica Black Clover Quartet Knights, manga spin-off tratto dall’omonimo videogioco uscito per PlayStation 4 che si è concluso lo scorso anno in Giappone. Sono in arrivo inoltre anche i light novel della serie.

L’anime di Black Clover viene trasmesso in simulcast con il Giappone su Crunchryoll.

Eccovi il teaser che ne preannuncia la fine: