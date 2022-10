Ne abbiamo visti di caschi “che voi umani non potete neanche immaginare” e l’ultimo che ci è capitato tra le mani grazie agli amici di Hasbro è quello di Black Panther per la linea Marvel Legends Legacy, tratto dall’omonimo primo film.

Potete vedere anche la video recensione sul canale Youtube di Cultura Pop dove sono presenti anche un sacco di altri video di prodotti Hasbro e vari approfondimenti a tema.

Chi è Black Panther?

Black Panther è un personaggio immaginario del mondo Marvel che ricopre sia la carica di sovrano del regno del Wakanda che di super eroe nei panni della Pantera Nera. Il titolo di Black Panther si tramanda di generazione in generazione per linea di sangue sin da quando la Dea Bast, giunta sulla Terra milioni di anni fa, vi portò anche il vibranio, un particolare metallo grazie al quale il Wakanda ha potuto prosperare in maniera esponenziale con tecnologie che nel mondo comune sembrerebbero quasi aliene.

Il ruolo di Black Panther nel MCU è stato rivestito, fino alla sua prematura scomparsa, da Chadwik Boseman che lo ha portato su schermo in Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Il pubblico ha talmente empatizzato con Chadwik e la sua interpretazione che il personaggio di Black Panther non è stato recastato nei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe ma questo non vuol dire affatto che non vedremo più una Pantera Nera…anzi, Wakanda Forever è dietro l’angolo.

Black Panther Casco Elettronico (Legacy)

dal Packaging…

Il prodotto arriva per questioni di sicurezza e imballaggio all’interno di un brown box di cartone ma se lo acquisterete presso vari venditori non è detto che vi arrivi anche questo. Estratto dal Brown Box ci troviamo davanti alla scatola vera e propria del Casco Elettronico che, ricordiamo, arriva in veste rinnovata dopo quello prodotto qualche anno fa. La grafica che ci appare davanti è decisamente accattivante con un fondale che richiama una notte stellata sfumata dalle colorazioni violacee che a loro volta sono gli stessi colori delle parti di casco che saranno poi illuminate.

Black Panther Helmet Replica Hasbro

Chiaramente non mancano i vari loghi delle aziende coinvolte come Hasbro, Marvel e il logo Black Panther che ci rende chiaro che il design è stato tratto dal primo film stand alone sull’eroe Wakandiano. La scatola è realizzata con un cartoncino rigido, sufficientemente robusto da reggere urti di media entità e contenere intatto il contenuto. Al suo interno sono presenti dei semplici blocchi di cartone tali da tenere fermo il casco, a sua volta imballato dentro una busta di cellophane.

…alle funzioni

Il design del casco più che riprendere fedelmente le forme di quello visto nei film si ispira a piene mani replicando le linee e i pattern principali con quella sorta di “runa” che poi diventa anche la parte che sfrutta l’energia cinetica accumulata per rilasciarla durante i combattimenti. Quindi si, non è identica al 100% ma ci va molto vicino. Quello che è in grado di fare questo casco è semplice ma al contempo molto appagante dal punto di vista collezionistico. In primo luogo è un casco in scala 1:1 ed è indossabile. Le comode placche di cui è composto permetteranno a chiunque di poterlo indossare calandosi nei panni dell’eroe del Wakanda.

Una volta indossato sarete in grado di vedere attraverso le lenti a specchio oppure, a vostro piacere, sollevarle con la pressione di un tasto collocato all’altezza della guancia destra. Questo pulsante oltre a sollevare e abbassare il visore con ingranaggi meccanici attiva anche alcune pulsazioni delle placche a led. Forse avremmo dovuto dirvelo prima ma per fare funzionare queste funzioni occorrono 3 batterie AA che vanno collocate nel vano batteria ben nascosto all’altezza del mento.

Black Panther Helmet Replica Hasbro

Ora che vi abbiamo anche spiegato come e dove vanno le batterie possiamo dirvi anche cosa fare con l’altro tasto, posizionato sul lato diametralmente opposto al primo, quindi sulla guancia sinistra, che attiva varie sequenze luminose dei led, dalle luci pulsate ad accensioni e spegnimenti in alternanza (tipo le lucine di Natale…per intenerci). Il Casco è piuttosto confortevole da indossare perché al suo interno sono alloggiati vari cuscinetti e all’altezza del naso troverete il visore in gomma che si appoggerà come un paio di occhiali adattandosi alle forme del vostro viso.

Conclusioni

Nonostante alcune perplessità iniziali dovute al fatto delle poche, di fatto, funzioni elettroniche, ci siamo dovuti arrendere al fatto che questo Casco Elettronico di Black Panther è una vera figata con la quale potrete divertirvi sia per fare Cosplay, giocare con gli amici o anche, semplicemente, tenerlo come oggetto di arredo per la vostra “tana” a tema Marvel. In attesa di scoprire chi sarà la prossima Pantera Nera vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social per essere sempre avvisati su ogni contenuto in uscita. Black Panther Casco Elettronico di Hasbro è già disponibile ad un prezzo suggerito di circa 154,99 € .