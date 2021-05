Boruto 198: la nuova battaglia di Naruto

L’episodio 198 della serie anime di Boruto darà alla luce la nuova battaglia di Naruto Uzumaki contro uno dei componenti di spicco dell’organizzazione criminale del sequel di Naruto (recuperiamo il finale dell’opera del maestro Kishimoto), ovvero Delta.

La data di trasmissione dell’episodio è fissata a domenica prossima, 9 maggio, all’interno del quale il Settimo Hokage del Villaggio della Foglia proverà a difendere i suoi confini, ma soprattutto Kawaki, dalla feroce componente dei Kara.

Delta è, appunto, alla ricerca del ribelle Kawaki per riportarlo al cospetto di Jigen, ma il buon Naruto, assieme al fidato Kurama dentro di sè, venderà cara la pelle e ricorrerà al meglio delle proprie possibilità.

La battaglia di Naruto contro Delta è stata in origine realizzata all’interno del manga sequel (recuperiamo l’ultimo volumetto uscito in Italia) del celebre franchise di Masashi Kishimoto. Il manga, scritto dallo stesso Kishimoto-sensei e disegnato da Mikio Ikemoto, ha narrato lo scontro nel tankobon 9 .

Alla conclusione dell’episodio 197 è stata anche diffusa una breve anteprima in video (cortesia dell’utente @Abdul_S17 su Twitter) dello scontro che possiamo guardare di seguito:

Boruto Episode 198 Preview (5/9) NARUTO VS DELTA🙌 pic.twitter.com/XAHo4U2wkT — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) May 2, 2021

Boruto – Naruto Next Generations: manga e anime

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”)

Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 57 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 11 volumi disponibili.