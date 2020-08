Bud Spencer, in arrivo l’action figure in scala 1/6

Dalla collaborazione tra INFINITE STATUE e Kaustic Plastik – due aziende tutte italiane – nasce il nuovo progetto di portare nelle case dei collezionisti una action figure (in questo caso sarebbe più corretto parlare di action doll) del mitico Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer. Già nei mesi scorsi l’azienda Infinite Statue aveva proposto una statua di Bud Spencer tratta da “Lo chiamavano Trinità”

Bud Spencer – all’anagrafe Carlo Pedersoli – ha ricoperto negli anni numerosi ruoli in campo cinematografico ma ancor prima è stato atleta che si è distinto nel mondo dello sport. I successi cinematografici sono stati spesso contraddistinti nei film girati insieme all’amico e collega Terence Hill. Il duo ha decisamente cementificato il suo successo con una serie di film, tra cui i famosi spaghetti western”. Se vi facessimo sentire il motivo fischiettante de “Lo chiamavano Trinità” (1970) sarebbe per chiunque impossibile non riconoscerlo, il ruolo di Bud Spencer nei panni di Kid (Bambino) e di Terence nei panni del fratello (Trinità) gli sono valsi l’ingresso nella Hall of Fame dei personaggi più iconici del secolo scorso. Bambino, il personaggio interpretato da Bud Spencer, è un ladro di cavalli e fratello di Trinità, quando facciamo la sua conoscenza prende il posto dello Sceriffo cittadino e subito si fa riconoscere dai concittadini per la sua abilità con la pistola che gli vale il titolo di “la mano sinistra del diavolo”. Il successo del Film, soprattutto anche al di fuori del territorio italiano, fece si che negli anni uscì anche un sequel dal titolo “…Continuavano a chiamarlo Trinità”

La figure è il frutto del lavoro congiunto delle due aziende e a fare da tramite è stato Dario Barbera, collezionista e artista che lavora per entrambe le aziende. Bud Spencer sarà alto circa 33 cm con la basetta ed è stato realizzato tenendo conto di ogni aspetto per proporne una versione movie accurate. Effetti di usura e vestiti (in stoffa) sono stati appositamente fatti a mano. Per quanto riguarda gli accessori saranno presenti: Pistola, bossoli, Fucile a canne Mozze, stella da sceriffo e speroni (tutti realizzati in metallo!). Non da meno è la posabilità dell’action figure che vi ricordiamo è ai massimi livelli, il corpo stesso della figure è stato stampato appositamente per ricreare l’imponente fisicità dell’attore. Lo sculpt del volto è stato affidato allo spagnolo Inigo Gil, uno dei migliori artisti nel panorama di action figure in scala 1/6.

La figure di Bud Spencer sarà disponibile da Dicembre 2020 al prezzo suggerito di 290,00 € ma attenzione, è preordinabile anche una versione super limitata direttamente dal sito di Kaustic Plastic di soli 200 pezzi al prezzo di 310,00 €. Questa versione sarà corredata di una stella da sceriffo in scala 1:1, un poster con il cartello Wanted e un packaging esclusivo.