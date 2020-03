Burn the Witch: primi dettagli del nuovo manga di Tite Kubo

Qualche giorno fa vi avevamo riportato che Burn the Witch, il one-shot che Tite Kubo già autore di Bleach realizzò per il 50° anniversario della rivista Weekly Shonen Jump, diventerà un film animato in uscita il prossimo autunno – per tutti i dettagli cliccate QUI.

La notizia era stata data durante la conferenza tenutasi in streaming live “Bleach 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Project Presentation” che presentava proprio i progetti che lo stesso Sensei Kubo ha in serbo per i 20 anni della sua opera più importante, Bleach, e quelli futuri di cui vi avevamo parlato anticipatamente QUI.

In quella occasione era stato anche confermato che Burn the Witch non solo sarebbe adattato in un anime ma che da one-shot si sarebbe trasformato in serie regolare sempre scritta e disegnata da Tite Kubo ovviamente.

Si apprende ora che Burn the Witch verrà serializzato su Weekly Shonen Jump a partire dall’estate del 2020, quindi i capitoli avranno cadenza settimanale, e Tite Kubo ha già completato le prime sceneggiature.

Weekly Shonen Jump è la stessa rivista che ha ospitato dal 2001 al 2016 il capolavoro del Sensei Kubo ovvero Bleach che in Italia è stato pubblicato integralmente da Planet Manga.

Vi ricordiamo che Burn the Witch è ambientato nello stesso universo narrativo di Bleach ed ha come protagoniste Noel Niihashi e Nini Spangle due streghe che lavorano presso il quartier generale di Wing Bird presso l’Agenzia Amministrativa Natural Dragon di Reverse London. Coloro che vivono in Reverse London possono infatti vedere creature soprannaturali come dragoni. Noel e Nini lavorano per promuovere la coesistenza pacificia di queste creature con gli umani ma talvolta devono cimentarsi in missioni più rischiose sulle tracce di esseri malvagi.

Tite Kubo invece ha recentemente curato il character design del videogame Project Sakura Wars.