Burn the Witch: il trailer dell’anime dal manga di Tite Kubo

Burn the Witch, il one-shot che Tite Kubo già autore di Bleach realizzò per il 50° anniversario della rivista Weekly Shonen Jump, diventerà un film animato in uscita il prossimo autunno.

La notizia è stata data nella tarda serata italiana durante la conferenza tenutasi in streaming live “Bleach 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Project Presentation” che presentava proprio i progetti che lo stesso Sensei Kubo ha in serbo per i 20 anni della sua opera più importante, Bleach, e quelli futuri di cui vi avevamo parlato anticipatamente QUI.

Eccovi il primo poster di Burn The Witch:

Ricordiamo che Burn the Witch è ambientato nello stesso universo narrativo di Bleach ed ha come protagoniste Noel Niihashi e Nini Spangle due streghe che lavorano presso il quartier generale di Wing Bird presso l’Agenzia Amministrativa Natural Dragon di Reverse London. Coloro che vivono in Reverse London possono infatti vedere creature soprannaturali come dragoni. Noel e Nini lavorano per promuovere la coesistenza pacificia di queste creature con gli umani ma talvolta devono cimentarsi in missioni più rischiose sulle tracce di esseri malvagi.

Eccovi il trailer invece:

Il film sarà prodotto dallo Studio Colorido e dal team Yamahitsuji per la regia di Tatsuro Kawano, come ha lavorato precedente come responsabile delle animazioni per Psycho-Pass 2 e Gatchaman Crowds fra gli altri.

Yuji Shimizu sarà l’assistente regista, Chika Suzumura curerà la sceneggiatura, Natsuki Yamada si occuperà del character designer, Keisuke Okura realizzerà i design dei dragoni, Keiji Inai comporrà le musiche

Lo Studio Colorido Art Department si occuperà dell’art design, Kunihiko Inaba sarà il responsabile delle immagini, Miho Tanaka sarà il responsabile artistico, Tsukasa Saito si occuperà di dirigere la CGI, Kasumi Togo sarà il direttore della fotografia ed infine Keiichiro Miyoshi sarà il responsabile del sonoro.

Tite Kubo invece ha recentemente curato il character design del videogame Project Sakura Wars.