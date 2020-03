Bleach: ritorna l’anime per adattare l’ultimo arco narrativo

Come riportatovi una decina di giorni fa, il prossimo 21 marzo verrà trasmessa in diretta streaming la conferenza che annuncerà i progetti legati al ventennale di Bleach ovvero il manga scritto e disegnato da Tite Kubo.

I progetti tuttavia sembrerebbero trapelati questa mattina da un leak del prossimo numero di Weekly Shonen Jump, in uscita in Giappone lunedì 23 marzo, che ha svelato che l’anime di Bleach tornerà per adattare l’ultima arco narrativo del manga ovvero La Guerra dei Mille Anni.

L’anime, prodotto da Studio Pierrot, venne bruscamente interrotto nel 2012.

Questa però non è l’unica novità riguardante Tite Kubo.

Burn the Witch, il one-shot autoconclusivo uscito nel 2018 per celebrare il 50° anniversario di Shonen Jump infatti sarà trasposto in un anime prodotto da Studio Colorido che dovrebbe essere trasmesso indicativamente il prossimo autunno.

Non è stata invece fornita una data per il ritorno dell’anime di Bleach.

Bleach è edito nel nostro paese da Planet Manga che ha prodotto due edizioni ed ha ispirato fra le altre cose una lunga serie animata da oltre 300 episodi, spettacoli teatrali, videogames, light novel e addirittura un film dal vivo targato Netflix. Ha venduto in Giappone oltre 82 milioni di copie e ha vinto nel 2005 il prestigioso premio Shogakukan.

Per chi non conoscesse lo conoscesse, Bleach narra le avventure del giovane Ichigo Kurosaki, il quale riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Oltre ad assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Tite Kubo invece ha recentemente curato il character design del videogame Project Sakura Wars.