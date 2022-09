Dopo aver ereditato lo Scudo da Cap al termine di Avengers: Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) ha dovuto superare la prova del fuoco come nuova Sentinella della Libertà in The Falcon and The Winter Soldier, serie disponibile su Disney Plus dove l’ex-Falcon ha assunto pienamente l’identità di Capitan America, supportato da Bucky Barnes (Sebastian Stan). Da tempo sappiamo che questa nuova identità di Sam Wilson sarebbe stata al centro del quarto film dedicato a Cap nel Marvel Cinematic Universe, ma solo nella cornice del D23, l’annuale incontro in cui Disney presenta novità sui futuri progetti del suo ricco parco IP, è stato svelato il cast di Captain America: New World Order.

Al D23 viene svelato il cast di Captain America: New World Order

Al timone del progetto ci sarà Julius Onah (Cloverfield Paradox), mentre lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, si occuperà della sceneggiatura con Dalan Musson. Il film dovrebbe prendere vita poco dopo gli eventi della serie di Disney+, dove abbiamo visto Sam, aiutato da Bucky Barners, affrontare i Flag Smashers, gruppo terroristico manipolato da Power Broker, pericolo criminale con base a Madripoor, che si è rivelato essere nientemeno che Sharon Carter (Emily VanCamp).

In Captain America: New World Order, tornerà dunque in azione Sam Wilson/Capitan America, e nel cast faranno la loro apparizione Shira Haas (che interpreterà l’eroina israeliana Sabra), Carl Lumby (che tornerà nei panni di Isaiah Bradley, il Cap di colore conosciuto nella serie del MCU) e infine Tim Blake Nelson interpreterà Samuel Sterns, alias il Capo, la cui origine si era intravista in L’incredibile Hulk (2008).

Dopo la presentazione del cast, il vice presidente delle produzioni e sviluppo dei Marvel Studios Nate Moore ha parlato di cosa possiamo attenderci da Captain America: New World Order ai microfoni di ComicBook.com, spiegando che Sam dovrà affrontare una sfida decisamente intensa:

Credo che il fatto che Sam non sia Steve Rogers sia una cosa buona. Perché per me Cap è Rocky. Sarà sottovalutato in ogni situazione, non è un supersoldato, non ha cento anni, non ha il supporto degli Avengers e vedremo cosa accade quando questo tizio, senza alcun supporto, annuncia ‘Sono il nuovo Capitan America’. Cosa accadrà dopo?Penso sia affascinante perché è un tizio qualunque, per quanto abbia lo Scudo e delle ali, resta comunque un tizio qualunque. Quindi, lo passeremo sulla graticola e gli faremo meritare il titolo, e vedremo cosa succede quando sarà surclassato, quando affronterà nemici più forti. Cosa rende qualcuno Capitan America? Io discuterò sul fatto che non sia l’essere un supersoldato. E credo proprio che lo proveremo con Sam Wilson e Anthony Mackie.

