Chichi (Dragon Ball) – S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Chichi è uno dei tantissimi personaggi della linea S.H. Figuarts di Dragon Ball, che i fan stavano aspettando con molta trepidazione legato alla prima serie del manga /anime. Tamashii Nations ha finalmente annunciato l’uscita della versione bambina di Chichi che arriverà nei prossimi mesi, anche in Italia tramite Cosmic Group.

L’action figure come tutte le figure di questa linea sarà realizzata completamente in plastica senza contenere nessuna parte in metallo al suo interno, raggiungendo un’altezza di 10 cm circa. Come da consuetudine per questa linea nella scatola troveremo diversi extra e parti intercambiabili tra cui: tre volti sostitutivi, diverse coppie di mani, una sfera del drago a due stelle con colorazione alternativa e uno stand espositivo.

Chichi compare nella saga di Dragon Ball sin dalle prime puntate, ed è l’unica figlia dello Stregone del Toro. La bambina cresce senza madre e viene addestrata dal padre nelle arti marziali, facendo della figlia una combattente abile. All’inizio Chichi viene presentata come una ragazzina molto timorosa e timida, anche se crescendo svilupperà una personalità da maschiaccio, diventando dura e feroce. Strappò a Goku la promessa di sposarla quando erano ancora bambini, e anni dopo partecipò al Torneo Mondiale di Arti Marziali per incontrarlo e costringerlo a onorare la parola data. Son Goku era totalmente inconsapevole di ciò che le aveva promesso, ma accettò comunque di sposarla. I due successivamente ebbero due figli che chiamarono Son Gohan e Son Goten.

Chichi sarà disponibile da agosto 2020 al costo di 5.200 Yen mentre è previsto il suo arrivo in Italia i mesi successivi (Ottobre 2020 circa) ad un costo suggerito di 60,00 euro, Un vero Must-Have per gli amanti della prima serie. I prodotti Tamashii Nations sono distribuiti in Italia da Cosmic Group.