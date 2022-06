In vista dell’arrivo nelle sale di Love & Thunder (qui tutto quello che dovete sapere), Chris Hemsworth ha voluto ringraziare i fan del Marvel per il grande supporto mostrato negli ultimi dieci anni. Un vero e proprio viaggio durato dieci anni che ha visto l’attore cambiare assieme al personaggio del dio del tuono. La domanda dei fan adesso sorge spontanea: Chris dirà addio a Thor?

Chris ha condiviso sui social un video riassuntivo dell’evoluzione di Thor, accompagnata dalla seguente didascalia: “Per oltre un decennio avete dimostrato come Thor sia ancora degno. Siamo onorati e grati nei vostri confronti per essere stati partecipi di questo incredibile viaggio”.

Un messaggio che a molti è sembrato una sorta di addio al personaggio che ormai interpreta dal 2011. La situazione contrattuale di Chris con i Marvel Studios rimane ancora un mistero, ma sappiamo che l’attore è tornato a bordo del nuovo progetto soltanto per via di Taika Waititi.

Il regista neozelandese, infatti, ha dato una sterzata non indifferente al personaggio di Thor con Thor Ragnarok, conferendogli una veste più comica e leggera rispetto ai primi film. Scia poi proseguita in Avengers Infinity War e Avengers Endgame.

For over a decade you have shown us that Thor is still worthy. We’re humbled and grateful to all of you who have been part of this incredible journey.

We can’t wait for you to see #ThorLoveAndThunder in theaters July 8th ❤️⚡️ Preorder your tickets now at link in bio! pic.twitter.com/EOt6pd7WYa

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) June 27, 2022