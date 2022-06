Mancano ormai poche settimane all’uscita nelle sale di Thor: Love & Thunder, nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del tuono. A quanto pare Chris Hemsworth è tornato a bordo a una sola condizione, come spiegato ai microfoni di Vanity Fair.

Chris Hemsworth è tornato a essere Thor a una sola condizione

teaser trailer italiano di Thor: Love and Thunder

“Adoro Thor e ho adorato il viaggio del personaggio sino a oggi, ma se Taika Waititi non avesse diretto il film, non so se sarei tornato” ha spiegato l’attore. “Questa è stata per me la condizione imprescindibile per un nuovo film. E sono contento perchè Taika ha realizzato una pazza, avventurosa e romantica commedia ambientata nello spazio”.

Dopo due capitoli seriosi e dai toni più dark, il personaggio di Thor ha avuto una sterzata a 360 gradi con Thor Ragnarok, film del 2017 diretto da Waititi e che ha letteralmente diviso la fanbase: c’è chi l’ha adorato e chi ha invece odiato questa nuova versione più giocherellona e scherzosa del dio del tuono.

Sempre nell’intervista, Hemsworth ha spiegato che in Thor: Love & Thunder verrà affrontata la rottura amorosa tra il suo personaggio e Jane Foster, interpretata nuovamente da Natalie Portman, lasciata in sospeso nei film precedenti. Sappiamo già, come mostrato nel trailer ufficiale, che Jane imbrandirà il Mjolnir e diventerà la Mighty Thor.

Il film adatterà la celebre storyline di Jason Aaron The Mighty Thor e questa nuova versione di Jane Foster, vista per l’ultima volta in Dark World, manderà fuori di testa Thor. E il ritorno in grande stile di Natalie Portman è stato fortemente voluto da Taika, che ha spiegato di essere andata a casa sua e di averle accennato la sceneggiatura per convincerla.

L’uscita di Thor: Love & Thunder nelle sale italiane è fissata al 6 luglio. In questa nuova avventura troverà spazio anche il ritorno dei Guardiani della Galassia, mentre il villain sarà Gorr the God Butcher (Christian Bale), un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. Confermato anche il ritorno di Valchiria (Tessa Thompson), e Korg (Taika Waititi).