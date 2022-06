In attesa dell’uscita nelle sale italiane, fissata al 6 luglio, continuano ad emergere nuovi aneddoti attorno al quarto film su Thor, diretto ancora una volta da Taika Waititi. Come svelato in una recente intervista da Natalie Portman, il regista ha dovuto tagliare interi pianeti da Thor: Love & Thunder. Materiale cancellato che potrebbe finire nella versione home video.

Thor: Love & Thunder, Natalie Portman ha dovuto tagliare interi pianeti

Ai microfoni di Collider la nota attrice ha così dichiarato: “Lavorare con Taika è una vera gioia. Riesce a creare così tanto materiale con energia e brillantezza a tal punto che il film può risultare in un numero infinito di cose. Come accade molte volte, però, non tutto viene inserito nel montaggio finale. C’è tanto materiale cancellato che spero possa essere visibile prima o poi, ha dovuto rimuovere interi pianeti dal fillm“.

Natalie Portman ha poi affermato che la sua speranza è quella di vedere le scene cancellate in possibili extra della versione home video perchè, a sua detta, si tratta di roba particolarmente interessante. In Love & Thunder l’attrice vestirà i panni di Mighty Thor e con molta probabilità nel film sarà esplorata la storyline del cancro di Jane Foster, presente nei fumetti Marvel.

Il ritorno di Natalie Portman è stato fortemente voluto dal regista, che ha spiegato di essere andata a casa sua e di averle accennato la sceneggiatura per convincerla. Il nuovo film di Thor sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

A fare compagnia al dio del tuono in questa nuova, mirabolante avventura ci saranno i Guardiani della Galassia. Il villain sarà invece Gorr, un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. A interpretarlo ci penserà un camaleontico Christian Bale. Confermato anche il ritorno di Valchiria (Tessa Thompson), e Korg (Taika Waititi).

Al momento non sappiamo se Love & Thunder segnerà l’ultima apparizione di Chris Hemsworth nei panni di Thor, ma l’attore ha dichiarato di essere tornato a bordo soltanto perchè a dirigerlo c’era nuovamente Taika.