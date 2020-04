Con l’uscita di Final Fantasy 7 Remake, Square Enix è pronta a rilasciare sul mercato le nuove versioni rivedute e corrette dei protagonisti del videogioco, partendo proprio dal protagonista principale ovvero Cloud Strife. La linea Play Arts è composta da Action Figure con svariate licenze basate sui videogiochi di Square-Enix.

L’action figure di Cloud, sarà alta circa 27 cm circa, completamente realizzata in plastica e caratterizzata da svariate articolazioni che permetteranno una elevatissima posabilità grazie alla quale potremmo replicare ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio le moltissime scene del videogioco, grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Square-Enix).

All’interno della scatola troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra cui:

La figure principale

Sei mani intercambiabili

Un perno

Una spada (Buster Sword)

Una base Play Arts

Cloud Strife è il protagonista principale di Final Fantasy 7 (videogioco di ruolo realizzato nel 1997 da Square, ora diventata Square Enix), ed è un ex-Soldier (soldato d’Elite, al servizio di una multinazionale: la ShinRa) anche se in realtà non lo è mai stato. Cloud combatte contro la ShinRa, in un gruppo di resistenza chiamato Avalanche, scontrandosi in una faida con l’antagonista principale di nome Sephiroth, il nostro eroe imparerà ad accettare il suo passato ravagliato e adattarsi nel ruolo di leader.

La figure di Cloud Strife Vers.2 (Final Fantasy 7 Remake) Play Arts è già in preordine sullo store di Square-Enix e sarà rilasciata al prezzo di 134.99 Euro, e con uscita fissata per il mese di Luglio 2020 circa.