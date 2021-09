Cosplay Life: la passione per il cosplay su Twitch

Cosplay: una parola che può suonare strana ma che tradotta dall’inglese assume il significato di Costume-Play, ovvero interpretare un personaggio di fantasia proveniente da videogiochi, serie tv, fumetti, anime giapponesi sia nelle sembianze grazie a make up ed effetti speciali, che nelle movenze grazie alle proprie doti recitative e di interpretazione. Fin qui potremmo aver detto nulla di nuovo, anche perché il cosplay è diventato un hobby ormai molto famoso e praticato, sia a livello nazionale che internazionale, basti pensare alle numerose convention ed eventi dedicati.

Quello che però, forse, non sapete è che potete addentrarvi in questo colorato e meraviglioso mondo fatto di parrucche, accessori e armature anche se non ne fate direttamente parte e siete solamente curiosi. Se vi state chiedendo come sia possibile, la risposta è molto semplice: seguendo il nostro format Cosplay Life!

Conducono Morrigan Lynx e VelvetStrange

Presentato da Milena Vigo, in arte Morrigan Lynx, e Valentina Savalli, in arte VelvetStrange, due veterane cosplayers e streamers, potrete scoprire tutti i segreti e i retroscena legati all’universo cosplay. Questo dinamico duo tutto al femminile vi accompagnerà e vi farà strada tra le insidiose difficoltà dell’essere un cosplayer, svelandone aspetti positivi e negativi, ma anche parlando di tutto ciò che appartiene al mondo del cosplay, come possono essere tutorial sulle tecniche di costruzione degli accessori, conoscenze sui giusti materiali da utilizzare, pareri della cosplay community, analisi su tutti i punti di vista e tanto altro.

Tutti i giovedì alle 17:00

Ogni giovedì troverete disponibile nella sezione Cultura Pop un nuovo articolo in cui si affronteranno tematiche e argomenti sul tema cosplay, in tutte le sue sfumature e sempre ogni giovedì, dalle ore 17.00, sul canale Twitch di CulturaPopITA troverete sempre il simpatico duo per tenervi compagnia in live, commentando e approfondendo gli articoli a tema e chiacchierando con chiunque abbia interesse verso questo strano mondo fatto di personaggi di fumetti, serie tv, videogiochi, film e chi più ne ha più ne metta.

Quindi, se vi siete mai chiesti se si può guadagnare con il cosplay (e si può, ne abbiamo parlato in questo articolo) oppure se siete alla ricerca di qualche consiglio per la giusta interpretazione di un personaggio (e ovviamente vi consigliamo anche questo articolo) siete nel posto giusto! Vi aspettiamo!