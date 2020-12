Cosplay tutorial: l’ascia di Eivor

Le feste di Natale sono arrivate e nonostante siano ben diverse da quelle a cui siamo abituati, per i nerd si prospettano intere giornate passate a giocare a videogiochi o giochi da tavola. Se però vorreste un po’ variare il tempo trascorso in casa, volete iniziare un nuovo hobby o più semplicemente volete costruire qualcosa del vostro videogioco del momento preferito a tema vichinghi, questo articolo fa per voi!

Dopo che avrete finito di giocare ad Assassin’s Creed Valhalla o avere letto il romanzo ispirato al gioco, se vi sarà venuta voglia di possedere un oggetto usato da Eivor, vi basta seguire questo tutorial per creare l’ascia del nuovo protagonista di una delle saghe più amate e creata dalla Ubisoft.

L’iconica ascia è uno degli oggetti fondamentali nel costume di Eivor e si può trovare in qualsiasi immagine promozionale, statuetta o teaser del videogioco. Se in più siete dei cosplayer o degli appassionati, non potete assolutamente far mancare questo pezzo alla vostra collezione! Non vi preoccupate però, non dovrete fare tutto da soli: vi guideremo passo per passo nella costruzione dell’ascia che potrete personalizzare come più preferite.

Questo tutorial è un po’ più difficile di quello degli spallacci del Mandaloriano più famoso del momento. Tuttavia, richiede solo un po’ più di precisione e manualità per quanto riguarda la parte del manico, ma niente che sia fuori dalla vostra portata. La pazienza è la vostra più preziosa alleata e ricordatevi che più proverete nuove cose, più diventerete bravi a lavorare la foam!

I materiali

Oltre ai nostri strumenti di base facilmente reperibili (come forbici, righello e taglierini) per questo tutorial vi servirà della foam da 5mm (65cm x 50cm circa) e da 10mm (40cm x 25cm circa). Se però non avete quella più spessa, non sarà un problema, nulla vieta di creare il vostro progetto con quella più sottile. Dovrete solo calcolare quanta foam in più necessiterete per completarlo.

Come iniziare

Per prima cosa, vi servono tutti i pattern necessari a creare quest’ascia. Potete scaricare gratuitamente il file pdf a questo link di cui dovrete stampare ogni foglio, esattamente come li trovate, in formato A4. Una volta raccolte tutte le parti, tagliate l’eccesso di carta seguendo i crocini su ogni foglio, ed affiancate tutte le pagine per avere i pattern ben allineati ed associati con il proprio continuo. Attenzione: per essere sicuri di procedere nel modo giusto ed avere i blueprint in modo corretto, unite tutti i fogli prima di tagliarli, così da non confondervi successivamente!

La lama

In questo passaggio tagliamo la foam necessaria a comporre tutto il corpo centrale della lama dell’ascia partendo dall’estremità dello spuntone fino a poco prima dell’effettiva lama. I pattern che andiamo ad usare sono “corpo ascia”, “aggiunta per lama” e “laterale ascia”. Prendete questi ultimi due blueprint ed uniteli ai segni indicati: avrete così il disegno di base della vostra ascia. Passiamo ora al nostro primo pattern: come potete notare, “corpo ascia” è composto da due parti. La più corta ha al suo interno un cerchio, il punto cioè dove passerà il vostro manico.

Tenendo a mente questa particolarità, tagliate abbastanza livelli di foam da riempire il pattern di base della lama. In base alla foam che avete a disposizione, se da 5mm o da 10mm, avrete piò o meno livelli di riempimento. Come potete vedere dalla foto sottostante, i livelli che vanno a riempire le due punte dell’ascia sono più corti degli altri. Mantenendo sempre al di sotto il vostro pattern di base, potrete così risparmiare del materiale non essendo necessaria la lunghezza completa di tutti i livelli, che andrebbero altrimenti a creare un blocco unico rettangolare.

Una volta tagliati tutti i vari livelli, andate ad incollarli l’uno all’altro con un sottile strato di Bostik Superchiaro su entrambi i lati interessati. Aspettate circa un minuto per far sì che la colla si asciughi, diventando così opaca. Pressate quindi leggermente i due pezzi tra loro, in modo da farli attaccare bene e procedete in questo modo finchè non avrete attaccato tutti i livelli. Seguendo poi l’esempio della foto precedente, disegnate sul blocco di foam il pattern della vostra ascia, aiutandovi se necessario con il blueprint di creato prima. Andata ad eliminare gli eccessi con il taglierino, facendo attenzione specialmente nei punti dove la foam è più spessa. Se vi risulta troppo difficile da tagliare in un solo colpo a causa dello spessore, evitate di forzare il cutter e fate più passaggi per incidere la foam fino al piano di lavoro: risulterete più precisi e non rischierete di spezzare la lama.

Per rifinire il pezzo centrale, utilizzate il dremel alla velocità più bassa con agganciata la punta cilindrica con della carta vetrata attorno. Questa serve a eliminare in maniera veloce il grosso della foam che non vi serve, dando così una forma migliore al vostro corpo ascia. Non è necessario essere molto precisi in questo passaggio sulla parte centrale della lama, fate però attenzione alla parte decorativa degli “spuntoni”: levigate sempre con dei tocchi leggeri la foam, in modo da non togliere troppo materiale. E mi raccomando, indossate sempre una mascherina per evitare di respirare la polvere di foam che state togliendo!

Una volta rifinito, togliete la parte degli spuntoni dal pattern di carta che avete usato come base. Il solo “laterale ascia” è ciò che vi serve ora per completare la parte della lama. Andate a riportare il pattern sulla foam da 5mm e tagliate con il taglierino due pezzi uguali. Prima di incollarli sui lati, posizionateli sopra per essere certi di avere abbastanza foam da coprire il tutto, ad esclusione degli spuntoni. Dalla parte “tagliente” potete notare come i due laterali si tocchino, andando a coprire tutto il corpo lama. Non è un errore: questa parte sarà la vostra base da modellare per creare il filo tagliente!

Procedete dunque come prima, andando a coprire con un sottile strato di colla i due pezzi, lasciandoli poi asciugare qualche minuto prima di posizionare il laterale sul corpo, pressando leggermente per farlo aderire bene. Ripetete questa operazione anche sull’altra faccia dell’ascia, così da avere entrambi i lati coperti. Con la penna o il pennarello bianco, segnate quindi fin dove volete che arrivi lo spessore del filo lama. Stando ben attenti, inclinate come nella foto sottostante il taglierino ed assottigliate senza esagerare la foam, seguendo la vostra linea guida. Procedete con calma e ricordatevi che successivamente potrete comunque sistemare e rifinire il tutto aiutandovi con il dremel.

E’ giunto quindi il momento di passare all’impugnatura della vostra ascia! Con il pattern del manico che avete stampato su carta e ritagliato in precedenza, posizionate il tubo in pvc sopra il disegno, in modo tale da capire esattamente in che punti si dovrà piegare. Con la pistola termica, andate quindi a scaldare una per volta le zone scelte, stando ben attenti a puntare il calore su tutta la circonferenza del tubo. Anche qui è bene procedere con calma e un po’ per volta, per non rischiare di esagerare e rovinare il tubo.

Una volta effettuato questo passaggio, è ora di decidere a quale altezza rimarrà il corpo della vostra ascia. Vi suggerisco di lasciare sopra la lama tra i due e i tre centimetri come in foto: se andrete oltre rischierete di far scivolare la foam sul tubo con molta fatica a causa delle curvature. Una volta deciso dove posizionarla, segnate con un pennarello sul pvc al di sopra e al sotto della lama, girando attorno al tubo. Sfilate la foam e coprite quel pezzetto di tubo con della colla Bostik. Lasciate asciugare e nel mentre date la colla all’interno del buco dell’ascia. Qui ve ne servirà un po’ più del solito, perchè senza aspettare che si asciughi, farete scivolare la foam sul tubo, fermandola sul secondo dei due segni. Premete leggermente l’ascia in modo tale che aderisca bene al tubo e lasciate che la colla si asciughi a dovere.

Ora dovete calcolare più o meno quanta foam vi serve per coprire l’intero tubo. Vi consiglio di aggiungere qualche centimetro in più, così da non avere problemi di foam mancante per coprire il manico. Una volta tagliata la vostra striscia di materiale, dovrete innanzi tutto decidere il punto da cui partire. Una volta segnato con un pennarello, andate a coprire il tubo con un sottile strato di Bostik Superchiaro e lasciatelo asciugare. Mettete uno strato di colla di circa uno o due centimetri anche all’inizio della striscia, così da fermare lungo il tubo la foam. Scaldate quindi leggermente il materiale con la pistola termica, in modo da fare meno fatica ad avvolgerla attorno al tubo. Mettete un’altra striscia di colla di circa un centimetro sulla foam, lasciatela asciugare e pressando leggermente la gomma, fatela aderire al tubo seguendone le forme. Ripetete questo passaggio finchè non avrete ricoperto l’intero manico.

Una volta finito, tagliate l’eccesso e passate alla parte superiore al corpo della vostra ascia. Con lo stesso procedimento andate a coprire la piccola porzione di tubo che vi rimane sulla sommità, andando poi a creare una sorta di tappo con un pezzo di foam dalla forma circolare. Ricordatevi di lasciar asciugare bene la colla così che sia più resistente una volta che avrete attaccato i vari pezzi. Finito questo passaggio, è finalmente ora di decorare l’impugnatura prima di passare al colore!

Come potete vedere dalla foto successiva, ho deciso di fare il mio manico in modo molto semplice, con venature tipiche del legno. Per farlo ho usato il dremel e la solita punta cilindrica con la carta vetrata attorno, ma usando stavolta lo spigolo del cilindro invece del lato. In questo modo, si andrà a scavare nella foam lasciando un solco più o meno leggero che ricorda le venature presenti sulla corteccia degli alberi. Voi ovviamente potete scegliere di decorare il vostro manico nel modo che più vi piace, magari ricercando alcuni esempi di ascia presenti in gioco.

Eccoci agli ultimi passaggi prima di poter ammirare la nostra ascia in tutta la sua bellezza! Una volta completata l’incollatura dei vari pezzi di foam, assicuratevi di aver sistemato e rifinito con il dremel ogni parte, dalle venature del legno, agli spuntoni, al “filo” della lama. Date dei tocchi leggeri per sistemare le imperfezioni, ma tenete a mente che essendo un’arma potete anche farle qualche danno da combattimento che conferirà del carattere alla vostra arma!

Passiamo quindi alla chiusura delle celle della foam con la pistola termica. Questo è un procedimento necessario quando si lavora con questo materiale, poichè si va ad eliminare la porosità della foam, facendo si che il colore non venga assorbito. State ben attenti a non usare una temperatura troppo elevata o a tenere la pistola troppo vicina alla foam, poichè rischiereste di scaldare troppo la colla e farla staccare. Una volta che la foam risulta più scura e leggermente lucida, siete pronti per l’ultimo passaggio!

Questa parte dipende principalmente dalla vostra creatività, ma prima di scatenarvi con il colore, dovrete passare un paio di mani di primer, seguendo le modalità d’uso riportate sulla confezione del Plasti Dip. Questo vi permetterà di avere una base uniforme da cui partire e dare sfogo a tutta la vostra vena creativa. Mischiate i vari colori, aggiungete qualche schizzo di sangue proprio come se aveste appena finito un combattimento o decoratela con qualche pezzo di stoffa o di pelle.

Ad esempio, io ho ricavato delle strisce di cotone bianco da uno straccio per poi ingiallirlo e sporcarlo immergendo la stoffa nel the. Per creare un effetto più scuro potete usare il caffè o più semplicemente potete diluire una miscela di colori acrilici e diluendoli molto con l’acqua. Strizzate la stoffa e lasciatela asciugare, ritoccatela se necessario e abbellite l’ascia come più piace, rendendola così personalizzata.

Provate diverse tecniche per creare vari effetti di colore sulla lama o sul manico, dando profondità o accentuando alcune zone, prendendo come ispirazione foto di asce dal videogioco. Sbizzarritevi e ricordatevi di farci vedere il risultato!