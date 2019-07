Creepshow: ecco il nuovo raccapricciante poster!

È stato pubblicato proprio nelle scorse ora il nuovo poster della serie televisiva horror prodotta da Nicotero, Creepshow, ispirata al classico dell'82.

È stato pubblicato proprio nelle scorse ora il nuovo poster della serie televisiva horror prodotta da Greg Nicotero, Creepshow. La nuova serie televisiva, sarà ispirata al classico dell’82, diretto da George A. Romero e scritta dal grande Stephen King. Creepshow potrà essere seguita sul servizio streaming horror Shudder e sarà disponibile entro la fine del 2019.

Saranno in tutto dieci gli episodi della nuova serie TV e, come ormai molti sapranno, ognuno avrà un regista e un autore differente. Nicotero si occuperà anche del make-up dei personaggi, infatti il produttore esecutivo di The Walking Dead ha avuto un grande successo curando anche il trucco di altri grandi film horror: Creepshow 2, Il giorno degli zombi, La Casa 2, L’armata delle tenebre, Nightmare 5, Dal tramonto all’alba, Vampires e La terra dei morti viventi. Dunque, è considerato un vero e proprio specialista degli effetti visivi.

Dunque, oggi è stato reso pubblico il primo poster dedicato a Creepshow, che ovviamente non mancherà allo stand della serie presente al tanto atteso San Diego Comic-Con. Tra il cast della serie antologica, assisteremo al ritorno di una delle protagoniste del film del 1982, si tratta di Adrienne Barbeau, che nell’opera cinematografica degli anni ’80 interpretava Wilma Northrup. Del cast faranno parte anche Giancarlo Esposito e Tobin Bell. Mentre, tra gli autori che scriveranno gli episodi della serie TV ci saranno sicuramente Joe Hill, Josh Malerman, Joe Lansdale, Christopher Buehlman, Bruce Jones, John Esposito e Rob Schrab.

In attesa di ulteriori novità, cosa ne pensate del poster ufficiale dedicato alla nuova serie horror Creepshow? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.