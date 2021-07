Crunchyroll 3 nuovi anime estivi, prime novità autunnali

Il catalogo di Crunchyroll si amplia con nuovi anime in arrivo quest’estate e in autunno! Tante sono le novità. Vediamole insieme.

Le 3 nuove serie in arrivo su Crunchyroll nell’estate 2021

Battle Game in 5 Seconds

Uscita: luglio 2021

Un nuovo genere di scontri tra abilità di nuova generazione sta per iniziare! Tutto ha avuto principio durante un giorno come tanti altri. Akira Shiroyanagi è un liceale che ama le caramelle konpeito e i videogiochi. Un giorno finisce però per scontrarsi con una ragazza misteriosa chiamata Mion. Lei svela che le persone che ha riunito non esistono più in nessun archivio. Vengono forniti loro dei poteri e sono ora delle cavie per dei test. Akira decide di usare tali poteri per scalare la classifica per poi abbattere l’organizzazione. Dotati di straordinarie capacità e poteri unici, questi combattenti si affronteranno in una battaglia di nuova generazione!

Tsukimichi – Moonlit Fantasy –

Uscita: luglio 2021

Makoto Misumi era un comune teenager che è stato però evocato in un mondo parallelo come “eroe”. Ma la dea di questo mondo lo ha definito brutto, lo ha privato del suo titolo e lo ha spedito ai confini del mondo. Nelle terre desolate, incontra draghi, ragni, orchi, nani e molte altre razze di semi-umani. Makoto cerca di non deludere le aspettative usando la sua magia e le sue doti combattive, cose che non sapeva fare nella sua vita precedente. Farà molti incontri, ma riuscirà a sopravvivere in questo nuovo mondo? La storia fantasy di un ragazzo che è stato abbandonato dagli dei e dall’umanità, e che tenta di ripristinare la sua vita, sta per iniziare!

Seirei Gensouki: Spirit Chronicles

Uscita: luglio 2021

La sua scorsa vita e quella attuale sono incrociate, un ragazzo coi ricordi di due esistenze affronta il suo destino! Dopo che sua madre è stata uccisa quando lui era piccolo, l’orfano Rio fa di tutto per sopravvivere nei bassifondi. Si risvegliano un giorno in Rio i ricordi di Haruto Amakwa, morto in un incidente mentre sognava di riunirsi al suo amico d’infanzia, e si rende conto di essersi reincarnato in un mondo di spadaccini e magia. Ma non è tutto, dopo aver salvato una principessa che stava per essere rapita, si trova a essere iscritto in una famosa scuola in cui si riuniscono i figli dei nobili…mentre tenta di ascendere la gerarchia dal basso incontra molte persone e deve dire addio a molte altre, mentre affronta il suo destino!

Le 3 nuove serie in arrivo su Crunchyroll nell’autunno 2021

Restaurant to Another World 2

Uscita: ottobre 2021

Riapre il ristorante con nuovi personaggi e piatti. Al primo piano seminterrato di un edificio con più locatari in un angolo di una via commerciale vicino al quartiere degli uffici esiste un certo ristorante. Questo storico locale, contrassegnato dal disegno di un gatto, è chiamato “Cucina Occidentale Nekoya”. Sembra assolutamente normale durante la settimana, ma il sabato apre in esclusiva per avventori assolutamente unici. Durante queste ore, delle porte si aprono su vaste aree di un mondo parallelo, permettendo a clienti di differenti razze e culture di accedere al ristorante.

SAKUGAN

Uscita: ottobre 2021

In un distante futuro, la razza umana vive spalla a spalla in una angusta colonia fondata sulla roccia. Fuori dalla colonia si estende una pericolosa area chiamata “Il Labirinto”. Coloro che si avventurano nelle aree non edificate del Labirinto, per mapparlo, sono conosciuti come “Marker”. Memempu è una giovane ragazza che vuole diventare una Marker e Gagumber è un uomo che ha cessato di esserlo. Questa accozzaglia di padre e figlia è la squadra che esplorerà il Labirinto! “Se non c’è una strada, scaviamola!”. SAKUGAN è una storia d’azione sui mecha presentata da Satelight che uscirà nell’autunno del 2021!

The Night Beyond the Tricornered Window

Uscita: ottobre 2021

Mikado lavora in una libreria e ha sempre visto cose strane.

Ha vissuto la sua esistenza negando di vedere tali cose, ma ora ha incontrato per caso un esorcista chiamato Hiyakawa.

Mikado è obbligato a prestare aiuto a Hiyakawa e in qualche modo la cosa lo fa stare bene. Mentre viene trascinato in questi casi, giorno dopo giorno, finiscono per lavorare a un caso di assassinio a sangue freddo.

Preparatevi ad amare questa storia di orrore e mistero basata su due opposti.

The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat

Uscita: ottobre 2021

Quando un grande assassino rinasce in un mondo parallelo, si trova a essere l’erede di una lunga dinastia di assassini.

Con le sue conoscenze e l’esperienza ottenute nel mondo contemporaneo miste alla magia e alle tecniche del nuovo mondo, potrebbe diventare il killer più inarrestabile della storia… !

Le nuove serie in arrivo su Crunchyroll nel 2022

In the Land of Leadale

Uscita: gennaio 2022

Dopo essere finita in coma in seguito a un tragico incidente, l’unica evasione per Keina Kagami è il VMMO RPG Leadale. Un giorno s’interrompe il suo supporto vitale e muore. Quando si risveglia si trova a Leadale, duemila anni nel futuro. Nei panni dell’elfa alta Keina, con abilità perdute e caratteristiche incredibili, deve instaurare dei legami con chi vive in questo nuovo mondo… in cui vivono, con sua profonda sorpresa, i personaggi “bambini” che lei disegnò! I racconti piacevoli delle avventure di una ragazza trasportata in un mondo di gioco e dei suoi compagni, coi suoi sorrisi e le sue lacrime, stanno per iniziare!

Orient

Uscita: da annunciare

Basato sul manga di Shinobu Ohtaka pubblicato su Bessatsu Shonen della Kodansha, questo anime parla di Musashi, un ragazzo quindicenne che vive in Giappone durante il periodo Sengoku. Il Giappone è governato dai demoni e Musashi prova ad affrontarli col suo potere speciale!

In precedenza aveva già annunciato gli anime My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X, Drug Store in Another World – The Slow Life of a Cheat Pharmacist, Remake Our Life! e molti altri sempre previsti per quest’estate!

Una delle serie più seguite su Crunchyroll è Tokyo Revengers, per cui vi consigliamo di recuperare il manga su Amazon!