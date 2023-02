La nota piattaforma streaming Crunchyroll porta in italiano Chainsaw Man e altri due anime, ovvero la Stagione 1 de To Your Eternity e The Ancient Magus’ Bride.

Al momento non è noto sapere quando arriveranno, tuttavia apprendiamo il cast di attori e attrici italiane che prendono parte alla realizzazione del doppiaggio.

Dallo studio di doppiaggio Molok per la regia di Max Di Benedetto, Denji è interpretato da Mosè Singh (Zenitsu Agatsuma in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Mikey in Tokyo Revengers e Shigeo “Mob” Kageyama in Mob Psycho 100), Makima è interpretata Benedetta Ponticelli (Ryoko Mendo in Lamu, Alphonse “AI” Elric in Full Metal Alchemist, Misty in Pokemon), Power presenta la voce di Martina Felli (Najimi Osana in Komi can’t communicate, Sasha/Hades in Saint Seiya – The Lost canvas e Himiko Toga in My Hero Academia), Aki è doppiato da Alessandro Fattori (Twelve in The Orbital Children, Weisz Steiner in Edens Zero, Byakuya Kuchiki in Bleach) e Pochita con la voce di Elisa Giorgio (Yor Forger in SPY x FAMILY, Limur Tempest in That Time I Got Reincarnated as a Slime, Pitohui in “SAO Alternative Gun Gale Online”, Maki Ze’nin in JUJUTSUKAISEN).

Chainsaw Man è un manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (invitiamo ad acquistare il manga su Amazon) e si può senz’altro definire una delle serie più in voga dell’ultimo periodo. L’anime è andato in onda da ottobre a dicembre 2022 per ora per una sola stagione e lo stesso è anche disponibile sottotitolato in italiano per Crunchyroll.

Denji è un adolescente che vive con un Demone Motosega chiamato Pochita. Per via dei debiti accumulati da suo padre, sta vivendo una vita di stenti, mentre li ripaga raccogliendo i cadaveri dei demoni insieme a Pochita. Un giorno, Denji viene tradito e ucciso. Mentre la sua coscienza viene meno, stipula un contratto con Pochita e viene riportato in vita come “Chainsaw Man”, un uomo col cuore da demone.

In merito To Your Eternity, ispirato al manga omonimo di Yoshitoki Oima (consigliamo l’acquisto su Amazon), il doppiaggio è diretto da Renata Bertolas per lo studio di doppiaggio Lylo Italy. Fushi è interpretato da Dario Sansalone (Yuji Itadori in JUJUTSU KAISEN), Osservatore ha la voce di Patrizio Prata (Goten in Dragon Ball Super: SUPER HERO), Hayase presenta la voce di Deborah Morese (Marin Kitagawa in My Dress-Up Darling), March è interpretata da Veronica Cuscusa (Shuna in That Time I Got Reincarnated as a Slime) Parona: Laura Cherubelli (Nobara Kugisaki in JUJUTSU KAISEN).

La serie vanta due stagioni anime le quali sono disponibili sottotitolate in italiano su Crunchyroll. La prima è stata trasmessa da aprile ad agosto 2021, mentre la seconda è in corso da ottobre 2022.

Al principio un “globo” è stato scagliato sulla Terra. “Esso” può fare due cose: tramutarsi in qualcosa che lo stimoli e poi può tornare in vita dopo la morte. “Esso” cambia da globo a pietra e poi a lupo e, infine, diviene un ragazzo che però si aggira come un neonato che non sa nulla. “Esso” diviene il ragazzo chiamato Fushi. Venendo a contatto col buon cuore degli umani, Fushi impara non solo a sopravvivere, ma cresce anche come “persona”. Ma il suo percorso è ottenebrato dal suo inesplicabile e distruttivo nemico Nokker e dal tragico addio delle persone che ama.

Infine, The Ancient Magus’ Bride, ispirato al manga di Kore Yamazaki, vanta la direzione di Riccardo Bambini presso lo studio di doppiaggio CDR Creative Dubbing Rome. Chise Hatori è interpreta da Giorgia Venditti, Elias Ainsworth presenta la voce di Diego Baldoin, Angelica Varley è doppiata da Mattea Serpelloni e Silky è interpretata da Martina Felli.

La prima serie è disponibile sottotitolata in italiano su Crunchyroll da ottobre 2017 a marzo 2018. La seconda stagione arriverà ad aprile 2023.