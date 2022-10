L’adattamento anime di Chainsaw Man è tra le nuove proposte più in voga del momento e il padre della fumetto manga a cui attinge a piene mani, Tatsuki Fujimoto, ne è estremamente coinvolto, di più rispetto al normale.

Ecco il contributo dell’autore di Chainsaw Man all’anime

Secondo, difatti, quando dichiarato attraverso Twitter dall’editor che segue la produzione del manga, Shihei Lin, il maestro Fujimoto ha preso parte alla fase di pre-produzione e composizione della storia nonchè offerto il suo contributo alla sceneggiatura e allo storyboard dell’anime realizzato in casa MAPPA.

Capita di rado che un autore manga sia estremamente coinvolto nella produzione dell’anime ad esso ispirato, specialmente quando lo stesso autore è impegnato su altri fronti. Fujmoto è stato impegnato dal 2018 al 2020 alla prima parte del manga di Chainsaw Man, ripreso con la seconda parte a luglio 2022. Contestualmente sono stati pubblicati one-shot. In altre parole, il maestro non ha sicuramente visionato il progetto anime nel suo tempo libero.

L’apporto dell’autore all’anime è stato anche rimarcato da Makoto Kimura, produttore presso lo studio di animazione MAPPA, il quale ha dichiarato che il coinvolgimento dell’autore si è esteso anche alla selezione del cast e della musica perchè lo staff desiderava catturare la visione del creatore originale e iniettarla nell’adattamento anime, inclusa la violenza ed effetti splatter.

Ricordiamo che in Italia l’anime va in onda contestualmente all’uscita giapponese per un episodio a settimana su Crunchyroll. La prima serie si comporrà di un totale di 12 episodi e per ognuno vi sarà una ending differente (qui i dettagli).

Chainsaw Man è prodotto dallo studio di animazione MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama (regista di episodi per l’anime di Black Clover, Jujutsu Kaisen). Hiroshi Seko (Ajin, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) scrive la sceneggiatura; Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) è il character designer; Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls) dirige le scene di azione. Makoto Nakazono (Little Witch Academia, DARLING in the FRANXX) è il responsabile area tecnica. Kiyotaka Oshiyama (DEVILMAN crybaby, Space Dandy) è il designer dei demoni e Yusuke Takeda (Vinland Sanga) dirige l’immagine. Naomi Nakano è il responsabile sfondi e kensuke ushio (DEVILMAN crybaby, A Silent Voice) compone le musiche.

In merito al manga, la seconda parte ha avuto inizio il 13 luglio 2022 con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen). La prima parte è stata pubblicata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali ed è interamente disponibile anche nel nostro Paese per Planet Manga (qui potete acquistare il cofanetto per immergervi in una sola volta nel mondo spettacolare creato da Fujimoto).

