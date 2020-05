Cursed: annunciata la data di uscita con un poster ufficiale

Mentre tutti cercano di muoversi lentamente verso un mondo post-pandemia, ci sono tante nuove serie o nuovi episodi di serie già conosciute che sono ancora in sospeso e non si sa bene quando torneranno o saranno disponibili in anteprima. Per fortuna arriva qualche buona notizia riguardante l’adattamento Netflix di dieci episodi di Cursed, l’ultimo libro illustrato da Frank Miller e scritto da Tom Wheeler, che vede come protagonista Katherine Langford, l’attrice divenuta famosa per 13 Reasons Why. Oltre alla notizia riguardante la data di uscita della serie, il servizio di streaming ha anche pubblicato il poster ufficiale.

La serie uscirà questa estate e si basa sull’omonimo romanzo Young Adult che mette in mostra i disegni dello scrittore e artista Frank Miller e racconta la storia scritta dallo scrittore e produttore Tom Wheeler (qui potete leggere la nostra recensione). Quest’ultima non è altro che una rivisitazione della leggenda arturiana raccontata attraverso gli occhi di Numue, un’eroina adolescente con un dono misterioso destinata a diventare la potente Signora del Lago. In realtà si tratta di una maledizione che riprende vari temi anche molto vicini ai nostri tempi: la cancellazione della natura, il terrore religioso, le guerre insensate e il trovare il coraggio di affrontare l’impossibile.

Cursed è diretto da Jon East, Zetna Fuentes e Daniel Netthiem. Wheeler è sia lo sceneggiatore che lo showrunner e, insieme a Miller e Fuentes, sarà anche il produttore esecutivo. Infine Alex Boden, famoso per Sense8, sarà il produttore e Silenn Thomas sarà coproduttore esecutivo. Nel cast dello show, oltre alla sopracitata Langford, ci sono Devon Terrell, Gustaf Skarsgård, Peter Mullan, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Daniel Sharman, Sebastian Armesto, Emily Coates, Catherine Walker, Billy Jenkins, Bella Dayne e tanti altri.