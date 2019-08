D23 Expo: i dettagli dell’area Marvel nel parco Disneyland California Adventure

Al parco Dinseyland California Adventure aprirà l'area Avengers Campus con l'attrazione a tema Spider Man e l'incontro con i personaggi.

Nel corso della D23 Expo sono state presentate tutte le novità che arriveranno all’interno dei Disney resort di tutto il mondo nei prossimi anni. Alcuni dei migliori parchi divertimento al mondo potrebbero fare un ulteriore “salto in avanti” dopo la realizzazione di queste attrazioni. In un precedente articolo abbiamo parlato dell’area Avengers Campus che arriverà ai Walt Disney Studios di Parigi:

Area Marvel

Un’area con lo stesso nome, dunque sempre dedicata ai personaggi Marvel più famosi, è in avanzata fase di costruzione, con inaugurazione prevista nel 2020, presso il parco Disney California Adventure. Rispetto alla versione parigina le differenze sono molto significative, per questo le trattiamo separatamente.

Lo spettacolare artwork di presentazione ha sbalordito tutti:

L’attrazione a tema Spider Man sarà la medesima di Parigi, una copia esatta negli interni e nell’esperienza complessiva. La differenza radicale la vedremo negli esterni, profondamente diversi.

In generale tutta l’area è architettonicamente molto diversa, il che si giustifica perfettamente con la storia costruita attorno a queste aree in giro per il mondo tutte interconnesse tra loro dal progetto WEB (Worldwide Engineearing Brigade), nato per reclutare la nuova generazione di supereroi.

Il punto ristoro Pym Test Kitchen sarà anch’esso uguale a quello dei Walt Disney Studios di Parigi del quale abbiamo già parlato nel precedente articolo.

L'Avengers Campus californiano prevede la presenza di un'area spettacoli all'aperto interamente dedicata a Doctor Strange che si esibirà in uno spettacolo di arti mistiche.

Il cuore dell’intera area sarà il quartier generale degli Avengers, interamente dedicato all’incontro con i personaggi Marvel più famosi come Iron Man, Thor e Black Panther, ma a seconda delle stagioni sarà possibile incontrare sostanzialmente tutti i personaggi visti fino ad oggi sul grande schermo.

La fase due del progetto Avengers Campus

Quanto fino ad ora descritto sarà disponibile immediatamente dal giorno dell’inaugurazione, tuttavia gli imagineears sono andati oltre progettando una fase due del progetto Avengers Campus che aprirà negli anni a seguire. Si tratta di una nuova spettacolare attrazione, in particolare un roller coaster interamente al chiuso. A lavori terminati il quartier generale e l’edificio retrostante ospitante l’attrazione si presenteranno così:

Se pensate alla classica montagna russa comunque vi sbagliate. la Disney è al lavoro per progettare un nuovo modello di vetture di tipo flying, in quanto la storia prevede di salire a bordo del Quinjet per recarsi in Wakanda…ma qualcosa andrà storto e ci si ritroverà nel mezzo ella battaglia direttamente ispirata a quella che abbiamo visto nel film Avengers: Infinity War.