D23 Expo: Marvel Studios ha mostrato le sue novità

Durante il panel dedicato ai Marvel Studios del D23, sono state mostrate molte novità riguardo le prossime uscite della Fase 4 dell'MCU.

Il panel dedicato ai Marvel Studios del D23 è stato caratterizzato da tante novità riguardo i prossimi film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Non è stato annunciato nessun nuovo prodotto, ma sono state fatte delle aggiunte per quanto riguarda cast e contenuti dei vari film. Le danze sono state aperte da Ryan Coogler, regista del primo Black Panther, che ha confermato il ritorno di T’Challa e dei suoi alleati nel film Black Panther 2 che arriverà nelle sale il 6 maggio del 2022. A proposito di sequel, nessuna notizia riguardo il secondo capitolo di Captain Marvel, ma possiamo aspettarci qualche novità in più durante il panel dedicato agli 80 anni del marchio Marvel.

Nel corso del panel è stato mostrato un footage di Black Widow ed è stato annunciato che la lavorazione del film sta procedendo e si sta svolgendo a Londra. Secondo alcune indiscrezione, Vedova Nera indosserà un outfit molto diverso, una divisa bianca che potrebbe essere uno dei look già presenti nella serie a fumetti. Black Widow sarà un film di spionaggio, che richiamerà molto le atmosfere di The Winter Soldier.

Il panel è stato un fiume in piena di notizie, soprattutto durante lo spazio dedicato a Gli Eterni dove è stato finalmente rivelato quale sarà il ruolo di Kit Harrington all’interno del Marvel Cinematic Universe: l’interprete di Jon Snow vestirà i panni di Dane Whitman alter ego de il Cavaliere Nero, nel film sugli Eterni. Un altra novità nel cast è l’attrice Gemma Chan. che interpreterà Sersi.

A presentare queste notizie è stato proprio il cast del film, composto da Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridoff, Bryan Tyreee Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Angelina Jolie, i già citati Kit Harrington e Gemma Chan e il giovane attore Barry Kheogan, già visto ne Il Sacrificio del Cervo Sacro film di Yorgos Lanthimos , che vestirà i panni del villain Druig.

Infine, sono stati presentati i concept art dei costumi degli Eterni che potete vedere nel tweet qui sotto.

Questo panel dei Marvel Studios è stato pregno di novità e probabilmente ce ne saranno altre durante la celebrazione degli 80 di Marvel Comics. Come sempre vi terremo aggiornati su tutte le notizie del D23.